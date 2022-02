Ekspert om krigsforhandlinger: - En afledningsmanøvre

Ukraine kræver øjeblikkeligt våbenhvile og tilbagetrækning af russiske soldater.

Rusland kræver blandt andet anerkendelse af udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk, mens også Krim-halvøen skal anerkendes som russisk.

Derudover kræves der fra russisk side en afmilitarisering af ukrainerne, mens de samtidig skal afskæres fra på sigt at have mulighed for at blive en del af Nato.

Kan parterne findes fælles ståsted?

Næppe, hvis man spørger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale studier (DIIS) Flemming Splidsboel.

- Det er sandsynligvis en afledningsmanøvre, men hele signalet – som jeg læser det – er, at det ikke går, som russerne havde regnet med, for ellers havde de ikke sendt en delegation afsted, siger han.

Lavtstående delegation

Et andet tegn på, at forhandlinger sandsynligvis munder ud i ingenting, er den russiske delegation, der er sendt for at forhandle fra russisk hånd.

Chefforhandleren fra russisk side, Vladimir Medinskij, har intet mandat til at styre forhandlingerne, fortæller Flemming Splidsboel.

- Der er ingen ministre. Det er en højtstående partifunktionær fra det forenede Rusland, der er Putins parti. Det er delegation på bemærkelsesværdigt lavt niveau.

- Selv russerne er sådan lidt, er det ham, vi sender? Nogle af nødt til lige at slå op og se, hvem det er. Det er på et lavt niveau. Det eneste, han umiddelbart er lidt kendt for, er at snyde med sin doktorafhandling, siger seniorforskeren.

Ukraines forsvarsminister, Oleksiy Reznikov og Mykhailo Poljak, en af præsident Volodimir Zelenskijs nærmeste rådgivere, er en del af den ukrainske delegation, som mandag skal forhandle med Rusland nær den belarusiske–ukrainske grænse.

Ruslands chefforhandler, Vladimir Medinskij. Foto: Sergei Kholodilin/Rizau Scanpix

Ukrainsk 'medvind'

Flemming Splidsboel fortæller, at ukrainerne har vist sig langt mere modstandsdygtige, end Putin havde regnet med. Han har fejlberegnet situationen, hvilket har skabt grobund for, at forhandlingerne kan finde sted, fordi russerne er pressede.

- Ukrainerne føler, de har medvind, men det er jo en underlig situation for dem, fordi de regner jo med at tabe militært stadigvæk – eller forbereder sig på det. Politisk kan de måske godt få noget ud af det her.

- På en måde tænker jeg, at ukrainerne kan sige, at vi forhandler, vi får en eller anden form for kompromis, så køber vi tid, redder os selv, og så kan de se, at Vesten lægger så massivt pres på Rusland. Og de har ikke tænkt sig at give sig, før Putin er væk, og før der er sket politiske forandringer i Rusland.

- Hvis jeg rådgav præsidenten, ville jeg sige: ’Jo mere tid man kan købe, jo bedre’, fordi der er en våbenleverance på vej, der er økonomisk assistance på vej, og der er generelt bare en enorm opbakning på vej.

Afleder opmærksomheden

Forhandlingerne kan dog også vise sig at være en taktisk manøvre.

- Det kan være, de forsøger at snyde ukrainerne og forhandle, mens der bliver kæmpet. Og måske tager opmærksomheden væk fra kampene. Eller de lægger ting på bordet, som ukrainerne slet ikke kan acceptere.

- Så kan russerne sige, ’vi har forsøgt’, men de er ikke konstruktive. For mig er det bemærkelsesværdigt, og jeg tror bestemt ikke, at forhandlinger har været en del af deres plan A eller B, hvor de skal til at forhandle med de samme folk, som de stadigvæk kalder nazister, lyder det.