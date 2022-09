Ekspert om mystisk puma: - Forestil dig en nøgen mand gemme sig i tre år

Så sent som i august blev en puma angiveligt spottet i byen Højen lidt udenfor Vejle. Det var sjette gang, at nogen har følt sig sikker på at være stødt på rovdyret.

Alle øjenvidner er helt overbeviste om, at det var en puma, de så. Alligevel forholder mange sig skeptiske over for, om det nu virkelig er det store kattedyr, som er på spil.

Nu har Ekstra Bladet kontaktet dyreekspert og naturformidler, Sebastian Klein, for at finde ud af, hvor sandsynligt det er, at en puma skulle være løs på dansk jord.

- Ja! Hvor er jeg glad for, du ringer til mig, fordi dén har jeg tænkt på, udbryder Sebastian Klein.

Så slår han fast:

- Hør her, der er INGEN puma i Trekantsområdet.

Hovedargumentet er, at dyret er stort, og Danmark er lille.

Sebastian Klein er sikker i sin sag. Foto: Ritzau Scanpix

- En puma er er på størrelse med et menneske. Forestil dig, hvad er risikoen for, at der kunne gemme sig en nøgen mand i tre år i Trekantsområdet, uden at han bliver fundet?

Han påpeger, at vi i Danmark ikke har natur, hvor der ikke færdes mennesker. Vi har ikke nogen bjerglandskaber eller vildnis, hvor en puma kunne gemme sig.

Han fortæller også, at der før har været kattedyr på fri fod rundt omkring i landet, og at de bliver fundet meget hurtigt. Derfor afviser han, at en puma kan være gået uopdaget hen i de sidste tre år.

- Jeg kan aldrig gardere mig mod, at der lige kunne være sluppet et eller andet ud, men i årevis, nej tak.

Han mener også, at der ville være blevet taget et ordentligt billede af pumaen på nuværende tidspunkt. Eller at der i hvert fald var blevet fundet tydelige spor, hvis den virkelig var på spil. Mindst 10 gange større end en almindelig kat, er det usandsynligt, at dens spor ville gå ubemærket hen.

- Store katte efterlader jo typisk spor. Der er ikke rigtig noget at tage fejl af, hvis man støder på sådan et.

En puma blev i april set i Vejle, og det tog Ekstra Bladets journalist Josephine Fontenay ud for at undersøge

Danmarks Loch Ness-uhyre

Men hvad er det så, folk bliver ved med at se omkring Vejle?

- Det, folk har set, har været en hund eller en kat eller en ræv eller deres egen skygge, insisterer Sebastian Klein.

- Der kan have været en golden retriever. Der kan have været et rådyr. Der kan have været alle mulige ting indblandet.

Og jo mere folk taler om det, jo flere folk vil se det.

- Det er jo det samme som en hvilken som helst krypto-zoolog ville udtale om Loch Ness-uhyret. Der er over 1000 iagttagelser af Loch Ness-uhyret, og der har aldrig nogensinde været et Loch Ness-uhyre. Men fordi folk taler om det, så er der lige pludselig nogen, der ser noget, og så bliver dét til Loch Ness-uhyret. Og det er Trekantsområdets Loch Ness-uhyre det her.

Sebastian Klein fortæller, at pumaen i Trekantsområdet er det største krypto-zoologiske fænomen i Danmark. Og at alle lande har deres eget mystiske dyr, som bliver set engang imellem.

Til sidst understreger han overfor Ekstra Bladet:

- Det er sjældent, jeg udtaler mig skråsikkert, men jeg kan udtale mig fuldstændig skråsikkert i den her sag. Der er ikke nogen puma.