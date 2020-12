Ekspert om ny mutation: En helt anden historie denne gang

Frygten for, at mink-mutation ville sprede sig, fik de danske myndigheder til at gå i rød alarm. Men ifølge en ekspert er der en god grund til, at det ikke er lige så bekymrende denne gang

Mink-mutation fik de danske myndigheder til at gå i rød alarm. Frygten for, at Nordjylland ville blive det nye Wuhan, fik regeringen til at beordre - eller var det en anbefaling? - en aflivning af alle mink i Danmark.

Torsdag kunne SSI bekræfte, at en ny variant af coronavirus, som har smittet flere end 1000 personer i England, er også blevet påvist i Danmark. Indtil videre med ni bekræftede tilfælde.

Men hvorfor er der ingen rød alarm denne gang?

Ifølge epidemiolog Christian Wejse, der også er speciallæge i infektionsmedicin på Aarhus Universitetshospital, er der en god forklaring.

- Den væsentlige forskel er, at denne mutation ikke indeholder gennemgribende ændringer i virussens spike-protein. Det var der med mink-mutationerne, fordi den sprang fra art til art og så tilbage igen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen (S), sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, rigspolitichef Thorkild Fogde og direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum under pressemødet om covid-19 i Spejlsalen i Statsministeriet. Foto: Mads Claus Rasmussen

SSI bekræfter: Ny mutation i Danmark

Strømmer til indkøbscentre: - Minder om da folk hamstrede

- Dengang var den primære problematik ændringer i spike-proteinen. Det betyder, at vaccinens nøgle passer til en bestemt nøglelås, og så skal der ikke en ret stor ændring til, at nøglen ikke passer, siger Christian Wejse til Ekstra Bladet.

Han påpeger dog, at den nye mutation, der stammer fra det sydlige England, kan være mere smitsom end den kendte coronavirus.

- Det er jo altid svært at vurdere. I foråret var der også historier om, at coronavirussen havde muteret sig, så den smittede mere, men var mindre dødelig, men det kan jo også bare være, at årsagen skal findes andre steder. Eksempelvis at andre aldersgrupper blev smittet, siger Christian Wejse til Ekstra Bladet.

Rolig Brostrøm

Indtil videre forholder de danske myndigheder sig også i ro om den nye virus-stamme, der har fået navnet N501Y.

Strengen blev end ikke nævnt på gårsdagens pressemøde, hvor statsministeren og myndighederne deltog.

Ekstra Bladet erfarer ellers fra flere kilder, at corona-general Søren Brostrøm orienterede covid-følgegruppen, der består af Folketingets sundhedsordførere, om netop N501Y på et møde onsdag eftermiddag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mette F.: Danmark lukkes helt ned

Men det var en rolig direktør for Sundhedsstyrelsen, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger kunne berette, at den nye streng ikke har en højere dødelighed.

Dermed har danske myndigheder indtil videre umiddelbart en mere tilbagelænet tilgang til den nye virus-streng end i Storbritannien, hvor de nye nedlukninger er blevet begrundet med netop N501Y.

SSI: Intet tyder på ændring

I Danmark er der mellem 14. november og 3. december blevet påvist ni tilfælde af varianten, nemlig seks tilfælde i Storkøbenhavn og tre i Nordjylland.

Der er tale om syv kvinder og to mænd, og gennemsnitsalderen for de smittede er 35 år.

Det undersøges lige nu, hvordan smitten kan have bevæget sig mellem de ramte personer, og virus-stammen N501Y følges meget tæt, skriver instituttet.

Den nye covidvirus-stamme har nogle genetiske ændringer i det såkaldte spike-protein, men intet tyder på, at de er så gennemgribende, at en vaccine ikke vil virke.

Statens Serum Institut skriver, at der har været overvejelser om, at virus af denne stamme kan være mere smitsom, medføre mere alvorlig sygdom eller være mere modstandsdygtig over for antistoffer og vacciner end andre stammer.

Men det er der ifølge instituttet intet, der tyder på.

I november kunne Kåre Mølbak fortælle, at coronamutationen Cluster-5 var en trussel for vaccinearbejdet. Mutationen er siden dødt ud