Ekspert om ny virus: Vi vil lettere kunne lave vaccine

En ny influenzavirus fundet i svin er også blevet fundet hos medarbejdere i Kinas svineindustri, lyder det fra forskere i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

G4 EA H1N1 er navnet på virussen, som forskerne hævder at have fundet fundet hos 35 ud af 338 svinearbejdere i Kina.

Ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet, er det dog stadig usikkert, hvorvidt virussen kan smitte mennesker imellem.

- Det fremgår af forskernes arbejde, at virussen kan smitte mennesker, men om de inficerede er blevet smittet af svin eller andre mennesker fremgår ikke af deres arbejde, som jeg kan se, siger han.

Coronalukning af tysk slagteri rammer danske landmænd

Bør være opmærksomme

Dog er det alligevel en virus, man bør holde øje med fra myndighedernes side, fortæller professoren.

- Det, som vækker bekymring, er, at virusset effektivt kan inficere luftvejsceller fra mennesker, og så vil det alt andet lige kraftigt antyde, at det vil kunne smitte menneske til menneske. Og der er man bange for, at det bliver bedre til at kunne smitte mellem mennesker, men indtil videre har det ikke realiseret noget pandemisk potentiale i væsentligt omfang.

Vaccine

Selvom G4 EA H1N1-virussen på nuværende tidspunkt ikke måtte kunne smitte mellem mennesker, så vil den sandsynligvis mutere til at kunne det, og med dens genmateriale vurderer forskerne, at der ikke vil være immunitet i befolkningen.

Og det er det er altså det, der giver virussen pandemisk potentiale, fortæller Allan Randrup Thomsen.

Se også: Ny virus med pandemisk potentiale i Kina

Det er dog samtidig alt for tidligt at sige noget om farligheden af G4 EA H1N1-virussen, men sammenlignet med den nuværende corona-virus, vil man stå bedre i forhold til at udvikle en vaccine.

- Det nye virus er forskelligt fra tidligere influenzavira, vi kender. Men eftersom vi allerede producerer influenzavacciner, så kan nuværende vacciner ret nemt justeres, så de vil kunne vaccinere mod denne. Det vil dog tage omkring et halvt år at producere vaccinen, siger Allan Randrup Thomsen.

Bør ikke bekymre

Den nye virus er dog ikke noget, man bør bekymre sig om, mener han.

- Der er en principiel risiko ved denne virus, som myndighederne skal holde øje med. Men det er ikke noget, man som lægmand skal spekulere på, vil jeg sige.