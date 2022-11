Ekspert om nye oplysninger: Det er mistænkeligt

Expressen sender her et undervandskamera 80 meter ned i farvandet omkring den svenske økonomiske zone i Østersøen for at tage billeder af Nord Stream 1. Læs mere her

Man skal være forsigtig med at gisne og konkludere noget.

Men når to store skibe, der har slået deres automatiske identifikationssystem fra, er blevet set i nærheden af Nord Stream 2 kort før eksplosive sprængninger førte til læk, er det naturligt at spærre øjnene op.

Sådan lyder det fra militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

- Det ser mistænkeligt ud, når man ser på, hvad der efterfølgende er sket. Men det er svært med sikkerhed at konkludere, at der er en forbindelse mellem de to hændelser, siger han.

Nye satellitbilleder

Det er spritnye oplysninger, som muligvis kan kobles til det omfattende læk på gasledningen Nord Stream 2 i Østersøen 26. september, der giver anledning til mistænksomheden.

Annonce:

En analyse af satellitbilleder fra den amerikanske virksomhed SpaceKnow viser, at to ukendte skibe er blevet set tæt på de steder, hvor gasledningen blev sprængt i stykker.

Det skrev magasinet Wired søndag.

SpaceKnow har ifølge Wired udleveret analysen til Nato, der angiveligt har bedt om flere informationer.

- Nato støtter de nationale efterforskninger, som er på vej, så alle fakta kan komme på plads, har en Nato-talsperson udtalt til Ritzau.

Hverken Putins talsmand eller Mette Frederiksen kan udelukke sabotage, efter at der har været tre gaslækager i Østersøen på Nord Stream 1 og 2

Skal undersøges til bunds

Militærforsker Kenneth Øhlenschlæger Buhl siger, at det er helt naturligt at udlevere informationer til Nato. De skal nu tage stilling til de nye oplysninger.

- Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at få undersøgt det her til bunds. Det giver måske et fingerpeg, men det kræver, at man kan få identificeret, hvilke skibe der er tale om, før man kan begynde at konkludere noget, siger han.

Annonce:

Medmindre der er tale om krigsskibe, der ikke er forpligtede til og som har legitime grunde til at ikke at afsløre deres tilstedeværelse for omverdenen, er det usædvanligt, at skibe ikke tilkendegiver deres identitet i internationalt farvand, lyder det fra militærforskeren.

Hvad skulle motivet være for at man slår identifikationssystemet fra?

- Hvis vi nu antager, at de pågældende skibe har været medvirkende til at udføre den operation, der har ledt til sprængning af kablerne, så er det jo meget naturligt, at de ikke har ønsket at ville give sig til kende, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Mette Frederiksen har på et pressemøde i september fastslået, at sprængninger er udløst af 'bevidste handlinger', men der er endnu ikke draget nogen konklusion om, hvem der står bag.