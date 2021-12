Ekspert om omikron-alarm: Vi kender ikke omfanget endnu

Hør hvorfor WHO mener, at coronavarianten er bekymrende.

Selvom coronavarianten meldes at give mildere sygdomsforløb, er vi nødt til at tage forbehold, mener virusekspert

Omikron er ved at få fat i det danske samfund.

Tirsdag oplyste statsminister Mette Frederiksen, at varianten 'spreder sig uhyggeligt hurtigt'.

Der er dog ikke rapporteret dødsfald med varianten endnu og foreløbige studier peger på, at omikron giver et mildere sygdomsforløb, selvom den er mere smitsom.

Ekspert mener dog, at man skal tage omikron dybt alvorligt.

Direktør i Statens Serum Institut sagde på et pressemøde tirsdag, at smitteopsporingen ikke længere kan stoppe smitten med Omikron. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Bekymrende smittetal

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen, der er professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet, går smitteudviklingen i Danmark den gale vej.

- Alene det, at vi har så mange smittede. Vi ved jo, at nogle af dem ender på hospitalet. Det er godt nok en mindre procentdel, og det er ikke så galt, som det var sidste vinter, men hvis antallet af smittede stiger, må vi forvente, at flere ender på hospitalet.

- Så hvor mange har vi liggende på sygehusene, og kan vi følge med? Det er dét, der er kardinalpunktet i øjeblikket. Jeg er bekymret over smittetallene. Epidemien er også i vækst, så vi kigger også ind i at få endnu flere smittede, siger professoren.

Ikke nok data

- Men studier peger jo på, at omikron giver et mildere sygdomsforløb end delta-varianten. Skal vi være så bekymret for den, at vi går i alarmberedskab?

- Det, synes jeg, er for tidligt at konkludere. Det er rigtigt, at der er nogle rapporter lige nu, som siger, at folk ikke bliver så syge. Mig bekendt har der heller ikke været dødsfald endnu. Men det er fortsat relativt få mennesker, der er smittet med omikron.

- Hvis det nu kun er unge mennesker eller børn, der har været smittet med den her virus, så mangler vi jo helheden til at forstå konsekvenserne. De bliver jo generelt ikke så syge ved smitte. Vi skal have et bredt udsnit af befolkningen, før vi kender omfanget, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Onsdag indførte regeringen en række nye restriktioner. På statsministeriets pressemøde sagde SSI–direktør Henrik Ullum, at seks personer i øjeblikket er indlagt med omikron. Nogle af de indlagte var blevet smittet med varianten på hospitalet.