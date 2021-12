Ekspert om omikron: - Respekterer ikke vaccinen

Vi håber det bedste, vi frygter det værste, men i virkeligheden ved vi meget lidt.

Så klart kan det skæres ud, når snakken falder på omikron-varianten.

En ting er dog sikkert. Omikron-varianten spreder sig hurtigt, og det er der en god forklaring på, fortæller Lone Simonsen, professor og pandemiforsker ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

- Omikron er en gamechanger, fordi det er en flugtvariant. Det har vi ikke prøvet før. Det betyder, at den ikke respekterer vores immunitet fra vaccinen eller naturlig smitte på samme måde, som alle de andre varianter, vi har haft. Så derfor er det en radikalt forandret situation, siger hun til Ekstra Bladet.

Verdenssundhedsorganisationen var tirsdag ude at advare verdens befolkninger om ikke at tage for let på omikron-varianten, der nok er mild, men ifølge WHO ikke kan bekæmpes med vacciner alene.

Ifølge Lone Simonsen vil omikron allerede i løbet af ugen være den dominerende variant, mens 95 procent af alle isolator vil være med omikron omkring juletid, fortæller hun.

Selvom der fortsat er stor usikkerhed forbundet med omikron, og Lone Simonsen fortæller, at omikron ikke respekterer vacciner i samme omfang som tidligere varianten, opfordrer hun fortsat til at få et 3. stik af vaccinen.

- Vi skal have 3. stik og boostes af vaccinen, så vi møder den her omikron med max antistoffer, hvilket selvsagt er bedre en vigende immunitet, siger hun.

Usikre parametre

- Hvor alvorlige er de her sygdomsforløb med det data, der er til rådighed?

- Der er en masse usikre parametre - især alvorligheden. Det er det store million-spørgsmål. Hvordan man står som smittet. Vi har ikke svaret endnu, vi har nogle svar fra Sydafrika, men det er en helt anderledes population. Der har de fleste naturlig immunitet fra naturlig smitte, viser det sig.

- Det er samtidig en meget yngre befolkning. Så vi ved en masse om, hvordan det er med naturligt smitte og får personer i 20’erne, men vi ved ingenting om, hvad der vil ske med ældre eller med en person i min alder, der har fået to doser vaccine. Det ved vi simpelthen ikke endnu. Vi håber fortsat, at det bliver mildere forløb, men hvor meget mildere ved vi ikke endnu, siger hun.

Hvor meget betyder det, at folk bliver smittede, hvis selve sygdomsforløbet ikke er farligt?

- Det er et numbers game. Hvis du forestiller dig, at den her virus er halv så farlig, men 10 gange så smitsom, så ender man med et større antal indlagte, end man ellers ville have gjort med delta, siger Lone Simonsen.