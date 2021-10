Ekspert om pædofili-sager: - Det er ikke slut endnu

En undersøgelse har vist, at flere hundredetusinde børn er blevet krænket i den franske kirke. Man vil blive ved med at se eksempler, mener dansk ekspert

- Det er forbandelsen, der bliver ved med at vende tilbage.

Sådan siger Jakob Egeris Thorsen, der er lektor i teologi ved Aarhus Universitet og forsker i katolicisme, om en ny undersøgelse, der viser, at omkring 216.000 børn i perioden 1950-2020 har været ofre for seksuelle overgreb i den franske kirke.

Undersøgelsen kalder pædofili for 'et omfattende problem' i kirken. Kommissionen bag undersøgelsen har identificeret 2700 ofre efter opfordringer om at komme med vidneudsagn. Tusindvis flere er blevet fundet gennem arkivarbejde.

Størstedelen af ofrene er unge drenge.

- Det rammer som et granatchok i det franske samfund, siger Jakob Egeris Thorsen til Ekstra Bladet.

Ifølge Jakob Egeris Thorsen kommer rapporten til at have store konsekvenser for den katolske kirke. Man vil bl.a. se flere udmeldinger fra dem, der allerede står på kanten, og man vil også opleve en bølge af straffesager mod katolske præster.

- Samtidig med rapporten er der blevet åbnet 22 straffesager mod katolske præster, og der vil blive leveret materiale til yderligere 100 sager på grund af nye historier, siger Jakob Egeris Thorsen.

Ikke slut endnu

Spørger man Jakob Egeris Thorsen vil man blive ved med at høre om lignende sager.

- Det er ikke slut endnu. Man har endnu ikke set undersøgelser fra en række lande som Spanien, Italien og Brasilien, siger Jakob.

Han påpeger dog, at antallet af sager er faldet de seneste 20 år på grund af det øgede fokus på overgreb i kirken. Rapporten viser, at størstedelen af overgrebene fandt sted mellem 1950-1970, og derfor er mange af sagerne for forældede til retsforfølgelse.

- Selvom det er fortidens synder, skaber det et billede af en uansvarlig institution, når de her undersøgelser kommer med jævne mellemrum, siger Jakob Egeris Thorsen.

Ifølge Jakob Egeris Thorsen har den katolske kirke implementeret handlingsplaner mod seksuelle overgreb siden år 2000, men mange i ofrenes øjne har disse ikke været omfattende nok. Han er desuden ikke i tvivl om, at den katolske kirke stå væsentligt svagere efter rapporten.

- Undersøgelsen vil svække den katolske stemme helt generelt, men særligt på det seksualmoralske område, hvor kirken i forvejen er ude af trit med vestlige lande, siger Jakob.

Han fortæller samtidig, at der blev foretaget en advokatundersøgelse i 2012, der skulle undersøge det danske omfang af overgreb i den katolske kirke. Undersøgelsen ledte dog ikke til nogen straffesager.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tidligere på året blev sexmisbrug af børn i den katolske kirke i Pennsylvania afsløret, se statsadvokatens udtale her.