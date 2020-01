Ekspert om satire-angreb: - Alt for voldsom reaktion

Når kineserne kræver en undskyldning for en satire-tegning i Jyllands-Posten, skal det ses i lyset af, af de generelt føler sig udsat for uretfærdigt meget negativ presse, siger ekspert

Kineserne føler sig ofte udsat for uretfærdigt meget negativ presse i vesten, og det er en af hovedårsagerne til, at de nu forlanger en undskyldning fra Jyllands-Posten på baggrund af en satiretegning, som avisen bragte mandag.

Det siger forsker på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Kina, Andres Bøje Forsby.

Kina kræver undskyldning efter tegning i dansk avis

- Jeg tror, det handler om, at kineserne føler, at de hele tiden får negativ presse. At selv i en situation som den, vi har med Corona-virus i øjeblikket, hvor man kunne forestille sig at få noget sympati fra omverdenen, så bliver man stadig udsat for det, som kineserne opfatter som unfair behandling.

- Så jeg tror, at de betragter det som en mulighed for at trække en streg i sandet, siger Andreas Bøje Forsby til Ekstra Bladet.

Kender forskel

Ifølge Andres Bøje Forsby er den kinesiske regering udmærket klar over, at der er forskel på hvorvidt et budskab er sendt ud af en privat virksomhed i Danmark eller den danske regering.

Derfor forventer han heller ikke, at den konkrete sag med Jyllands-Postens satiretegning kommer til at udvikle sig til eksempelvis sanktioner fra den kinesiske regering.

- Som jeg ser det, er det en alt for voldsom reaktion fra den kinesiske ambassade på den her satiriske tegning.

- Når de lige falder ned igen, så har jeg svært ved at forestille mig, at det blive fuldt op af sanktioner eller andre typer af tiltag, siger Andreas Bøje Forsby.

Tilladelse

Selvom det virker usandsynligt, at den kinesiske regering skulle skride til yderligere handling i sagen, så er det ifølge Andreas Bøje Forsby svært at forestille sig, at der ikke på et eller andet niveau er blevet sagt god for udmeldingen fra ambassaden i København.

- Det kinesiske system er stærkt centraliseret, meget top-down styret, så det er svært for mig at se, at der ikke på en eller anden måde er nogen, i hvert fald fra det kinesiske udenrigsministerium, som har godkendt, at man kan publicere den her kritik.

Sverige

Men selvom mennesker i Danmark ser det kinesiske krav om en undskyldning som en voldsom reaktion, så falder det faktisk fint i tråd med den ageren, som kineserne eksempelvis har udøvet i Sverige gennem de seneste år, siger Andreas Bøje Forsby.

- Man kan sammenligne situationen med det pres, som den kinesiske ambassade i Stockholm har lagt på adskillige svenske medier gennem de seneste år.

- Den kinesiske ambassadør i Stockholm har igennem de seneste par år leveret en lang række verbale angreb på udvalgte svenske medier, akademikere, NGOer, menneskerettighedsforkæmpere og andre aktivister.

- Der var faktisk en lignende episode i Sverige i 2018, hvor et satire-program forsøgte at at karrikere kineserne. Det affødte en reaktion om, at der skulle komme en undskyldning fra redaktørerne af det her satireprogram, siger han.

