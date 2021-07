Ekspert om selvstændige i Flextrafik: Alarmklokkerne burde ringe

Hos flere af trafikselskaberne er der et flertal af vognmænd, der kører uden ansatte. Det bekymrer ekspert, da overenskomsterne og trafikselskabernes arbejdsklausul ikke dækker de selvstændige

I de seneste år er der gjort flere forsøg på at forbedre lønforholdene for chaufførerne i Flextrafik.

Blandt andet er det nu et krav, at vognmændenes ansatte enten skal være på en overenskomst eller have lønforhold, der matcher overenskomsterne på området.

Trafikselskabet Fynbus har også forsøgt at indføre kontrol af lønforholdene, der dog møder kritik fra chauffører om manglende virkning.

Overstående tiltag dækker dog kun over de ansatte chauffører og ikke over de chauffører, der er selvstændige og deres egne vognmænd.

Og dem er der altså ikke blot få af hos Trafikselskaberne.

Hos både Midttrafik og Fynbus er der flere vognmænd uden ansatte end vognmænd med ansatte.

Andel af vognmænd uden ansatte hos Trafikselskaberne Hos Midttrafik har 103 af de i alt 136 vognmænd ingen ansatte. Det svarer til 75 procent af vognmændene. Hos Sydtrafik har 33 af de i alt 95 vognmænd ingen ansatte. Det svarer til 35 procent af vognmændene. Hos Fynbus har 37 af de i alt 59 vognmænd ingen ansatte. Det svarer til 62 procent af vognmændene. Hos Movia har 67 af de i alt 207 vognmænd ingen ansatte. Det svarer til 32 procent af vognmændene. Hos Nordjyllands Trafikselskab har 32 af de i alt 102 vognmænd ingen ansatte. Det svarer til 31 procent af vognmændene.

'Alarmklokkerne burde ringe'

Trafikselskaberne bør være opmærksomme på antallet af soloselvstændige vognmænd, mener Christian Højer Schjøler, blandet andet forsker i Arbejdsret ved SDU.

- På et område præget af arbejdsklausuler fra udbyderne og et krav fra lovgiver om at tildele de ansatte chauffører overenskomstmæssige arbejdsvilkår begynder alarmklokkerne naturligvis at ringe, når der er en udpræget brug af soloselvstændige vognmænd, der ikke har ansatte og derfor ikke er bundet af selvsamme regler, siger han.

Heller ikke hos 3F ser man positivt på de mange selvstændige vognmænd.

- Chauffører bliver bildt ind af deres vognmænd, at det bedre kan svare sig at blive selvstændig vognmand også kører som underleverandør for dem, de var ansat hos, Jørn Hedengran fra 3Fs transportgruppe.

- De bliver lovet mere frihed over deres arbejdstider, men står lige pludselig med ingen overenskomst og egne udgifter til vogn og administration, siger han.

Selvom det ikke bliver kontrolleret, skal de selvstændige chauffører stadig overholde 11- og 48 timers reglerne.

Det siger lovgivningen Det er EU's arbejdstidsdirektiv, som er indskrevet i dansk lovgivning, der skal beskytte folk på arbejdsmarkedets hviletid og sætte et loft på overarbejde. De to vigtigste regler, der også gælder for de selvstændige vognmænd, kaldes for 11- og 48-timers reglerne. 11-timers reglen: - Du skal have 11 timers sammenhængende hvile om dagen. - Det skal ske inden for døgnets timer, så der må altså ikke arbejdes mere end 13 timer i streg. - De 11 timers hvile må ikke deles op i flere pauser. 48-timers reglen: - Der må ikke arbejdes over 48 timer om ugen i gennemsnit over fire måneder. Lovgivning siger, at du maks. må køre 48 timer i snit om ugen, og der skal være minimum 11 timers pause mellem dine vagter.

Flextrafik kører både med ældre og unge, der kan have brug for at blive hentet ved døren og kørt til skole, aktivitetescenter eller sygehus. De er også et supplement i områder, hvor der er begrænset med offentlig transport. Foto: Henning Hjort.

Vil drøfte det med myndighederne

Trafikselskaberne ønsker at blande sig organiseringen i markedet, men udelukker alligevel ikke at kigge nærmere på det med myndighederne efter Ekstra Bladets henvendelse.

Alle selskabernes direktører har afvist at stille op til interview og kommer med et fælles skriftligt svar.

Hvordan kontrollerer Trafikselskaberne de selvstændige vognmænd?

- 'Vognmænd, der ikke har ansatte medarbejdere, er ikke underlagt overenskomster, men de skal stadig overholde lovgivningen – herunder færdselsloven og arbejdsmiljølovens almindelige forsvarlighedsregler.'

Er Trafikselskaberne opmærksomme på udviklingen af mængden af selvstændige vognmænd, der ikke har overenskomst?

- 'Ja – det varierer fra region til region, men det er et forhold, vi holder øje med. På baggrund af EBs spørgsmål vil drøfte det med myndighederne for at høre, om der er forhold, vi bør være særligt opmærksomme på.'

Kan Trafikselskaberne se et problem i, at flere selvstændige vognmænd betyder færre chauffører på en overenskomst?

- 'Der er tale om et frit erhverv. Sådan har lovgiver bestemt det, og det er derfor det, vi som trafikselskaber arbejder ud fra. Trafikselskaberne går ikke ind i, hvordan vognmændene organiserer sig.'

Hvilket etisk ansvar har I overfor at beskytte de selvstændige vognmand for ordentlige forhold?

- 'Trafikselskaberne har et ansvar for at der tilbydes den efterspurgte service til den rette pris. Det sker gennem udbud og ved den løbende kvalitetsopfølgning, der er på den service, vi laver. Når man driver selvstændig vognmandsvirksomhed skal man selvfølgelig leve op til de regler, der gælder i lovgivningen.'