Samfund ... 29. aug. 2021 kl. 11:04

Ekspert om senfølger: Pensionister klarer sig bedre end unge

Mange unge med fuld fart på karrieren bliver hårdt ramt af senfølger efter covid. De får et chok, når det går op for dem, at de er nødt til at sygemelde sig, fortæller ergoterapeut Maria Hundebøll