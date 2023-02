Ekspert om 'spionballon': - En form for brøler

Ekspert nedtoner betydningen af nedskydningen af 'spionballonen'. Et forsøg på at fremstå handlekraftig, lyder forklaringen

Det lyder som et plot fra en spionthriller.

Men det var ganske virkeligt, da amerikanske jagerfly lørdag skød en kinesisk 'spionballon' ned over amerikansk farvand.

Lignende balloner er observeret før uden bulder og brag - og den efterretningsmæssige værdi af ballonen har været begrænset, forklarer seniorforsker i Kinas udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier Andreas Bøje Forsby.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Amerikansk jagerfly overflyver ballonen, inden den fik dødsstødet. Foto: Randall Hill/Ritzau Scanpix

Annonce:

'Brøleren'

- Det er jo ikke første gang, at kineserne sender de her balloner op - må vi forstå på den amerikanske administration - og man havde ikke nødvendigvis behøvet at skyde den ned. Særligt fordi den efterretningsmæssige værdi af ballonfartøjet ifølge amerikanerne er begrænset, forklarer Andreas Bøje Forsby.



Seniorforskeren påpeger, at man også bør lægge mærke til Kinas egen håndtering af sagen. Blandt andet er chefen for de kinesiske vejrmyndigheder blevet fyret, ligesom Kina ikke er gået særligt langt op ad den retoriske eskalationsstige.

- De forsøger at signalere over for amerikanerne, at der er begået en form for brøler, og at det ikke var meningen, at den skulle flyve ind over USA - uanset om det er en spionballon eller et civilt luftfartøj, som kineserne jo hævder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Amerikanerne valfartede til for at overvære nedskydningen ud for South Carolina. Foto: Randall Hill/Ritzau Scanpix

Ingen stor idé

Kina-eksperten påpeger at det kinesisk-amerikanske forhold har været i frit fald i en længere periode, og at det er symptomatisk for forholdet mellem de to stormagter, at det hurtigt kan tage en drejning i retning af mere konflikt og krise, fordi parterne ikke har tillid til hinanden.

Af samme grunde aflyste den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, et planlagt besøg i Beijing, hvor han skulle have mødt den kinesiske præsident, Xi Jinping.

Annonce:

- Du nævner selv, at den efterretningsmæssige værdi har været begrænset - og at sagen har ført en masse dårligdom ind i forholdet mellem de to magter. Hvorfor ender amerikanerne så med at skyde ballonen ned?

- Situationen er den, at Repræsentanternes Hus (i den amerikanske kongres, red.) siden midtvejsvalget har været domineret af republikanerne, som med Kina-høge i spidsen som Tom Cotton og Marco Rubio i stigende grad kan sætte dagsordenen.

- Så det er et udtryk for, at Biden-administrationen ikke vil fremstå svag i håndteringen af Kina, at den ender med at skyde ballonen ned og aflyse Blinkens Kina-besøg. Men i sidste ende har kineserne selvfølgelig også et ansvar for at have fremprovokeret krisen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ballonen styrter mod jorden efter nedskydningen. Foto: Randall Hill/Ritzau Scanpix

- USA har vel også selv en masse tilsvarende spionteknologi rettet mod Kina?

Annonce:

- I den grad, særligt spionsatellitter, og amerikanernes spionsatellitter er utvivlsomt mere avancerede end kinesernes. USA foretager også systematisk overvågning af Kina med brug af luft- og -flådefartøjer, som opererer i nærheden af Kina, men vel og mærke uden for Kinas territoriale farvand og luftrum.

- De har enormt meget avanceret udstyr, der gør dem i stand til at holde øje med, hvad der foregår i Kina. Det er jo også noget, der jævnligt afføder højlydte protester fra Kina. Også mere højlydte end i den her ballonsag.