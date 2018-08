Ekspert om 'spøgelsesby' midt i København: Derfor gik det galt

Efter kun halvandet år er madmarkedet WestMarket i København tom for både kunder og boder. Ekspert peger på to grunde til den manglende succes.

Det er kun halvandet år siden, det københavnske madmarked WestMarket åbnede dørene til det, der skulle have været det helt store mad-mekka i byen. Men sådan blev det ikke. Fra første september er der kun én ud af de oprindelige 60 stader tilbage.

Ifølge ekspert i madmarkeder Bjørn Henrichsen, er der specielt to grunde til den manglende succes. Blandt andet skulle WestMarket have skelet til de succesfulde madmarkeder i Europas storbyer, hvor det er handlen med råvarer som fisk, skaldyr, kød og frugt, der er bærende.

- Min oplevelse er, at der var meget stor fokus på tilberedt mad på bekostning af råvarestader. Råvarestaderne giver måske ikke det samme afkast som lejere, men er nødvendige for at få folk til at komme på madmarkedet til daglig og ikke kun, når de vil ud at spise ved festlige lejligheder, siger han til B.T.

Burde ligge et andet sted

Samtidig har WestMarkets lige fra begyndelsen haft geografien imod sig:

- Det er usædvanligt at placere et madmarked i en arkade, som i forvejen havde det svært (Toves Passage, red.).

- De blomstrende madmarkeder, vi ser rundt om i Europa, har næsten allesammen det til fælles, at de er en del af det rekreative byrum, hvor folk i forvejen mødes. Det gælder eksempelvis Torvehallerne i København, hvor man kan mødes i området mellem de to haller. WestMarket, derimod, er et lukket område, siger Bjørn Henrichsen til B.T.

Bjørn Henrichsen understreger overfor BT, at han ikke kender til forretningsmodellen bag WestMarket eller de priser, der er blevet forlangt af stadebodernes lejere, og derfor ikke kan sige med sikkerhed, hvorfor det er gået så galt.