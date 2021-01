Ekspert om vaccine-strid: - Det er ukendt land

Pfizer og BioNTech er nødt til at advare mod at udsætte andet stik af vaccinen, fordi det ikke går hånd i hånd med det produkt, de har fået godkendt, vurderer ekspert

På den ene side står Pfizer og BioNTech. På den anden Det Europæiske Sundhedsagentur (EMA) og Sundhedsstyrelsen.

Vaccineproducenten mener ikke, at der er dokumentation for, at deres vaccine giver beskyttelse mod corona, hvis anden dosis gives senere end de anbefalede tre uger.

I EMA og Sundhedsstyrelsen mener man til gengæld, at anden vaccination sagtens kan finde sted helt op til 42 dage efter første stik og samtidig give den fulde effekt af vaccinen.

Vaccineproducent advarer mod forsinket anden dosis

Ekspert: De har ret

De modstridende meldinger er forvirrende, medgiver Martin Tolstrup, afdelingsleder på Afdeling for Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital, over for Ekstra Bladet.

Men han forstår godt, hvorfor Pfizer og BioNTech føler sig tvunget til at reagere.

- Jeg vil ikke kommentere, om det er fornuftigt af Sundhedsstyrelsen, men jeg kan i hvert fald fortælle, hvorfor Pfizer går ud og advarer. Det handler om jura. Den måde, de har vurderet vaccinen, er ved, at man får den med cirka tre ugers mellemrum. Der har de data, der viser, at vaccinen virker med 95 procent sikkerhed, siger han og fortsætter:

- Og de har jo helt ret. De har ikke testet, om den virker lige så godt, hvis man får den nogle uger efter det. Sund fornuft vil sige, at det gør den nok inden for det vindue, som Sundhedsstyrelsen har lagt ud.

Ingen data

Mandag kom Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger, der hedder, at der gå op til seks uger mellem første og andet vaccinestik mod corona.

Samtidig kom EMA med samme melding, men det fik Pfizer og BioNTech til at gå ud og advare mod at vente op til 42 dage med andet stik.

- Der er ingen data, der understøtter, at der er fortsat er beskyttelse efter tre uger, lyder det fra selskaberne, ifølge Reuters.

I Storbritannien har man netop valgt at udskyde andet stik med op til tre måneder, sådan at flere kan vaccineres mod virussen langt hurtigere end først planlagt.

- De bevæger sig ud i ukendt land. Det er også det, som Pfizer er ude at sige, at hvis man gør det her, er det ikke længere det samme produkt, som de har fået godkendt.

- Det mener jeg oprigtigt, at de har ret i, lyder det fra afdelingsleder Martin Tolstrup.

Nye anbefalinger: Andet vaccinestik kan vente i op til seks uger

Brostrøm uenig

Advarslen fra vaccineproducenten fik mandag aften direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, til tasterne. På Twitter giver han sin begrundelse for at komme med nye anbefalinger.

- Vi har sammen med Lægemiddelstyrelsen kigget ned i dokumentationen for både Pfizer- og også Modernavaccinen, som vi forventer, bliver godkendt snart.

- Her kan vi se i dokumentationsgrundlaget, at der kan gå op til seks uger mellem hvert stik. Det skriver vi i vores opdaterede retningslinjer, siger han.

Han understreger, at man ikke bør vente mere end tre til fire uger, som det hidtil har været anbefalet, hvis man kan undgå det.