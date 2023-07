Ekspert: Regeringen ser inkompetent ud

Som en lus mellem to negle.

Sådan beskriver lektor hos Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet Helle Lykke Nielsen situationen for den irakiske regering.

For selvom regeringen i daværende uge tog stærk afstand til de svenske koranafbrændinger ved blandt andet at udvise samtlige svenske diplomater, er det ikke nødvendigvis det udfald, som Iraks regering havde håbet på.

- Regeringen havde rigeligt med problemer i forvejen. Nu står de så i en situation, hvor de ser inkompetente ud i forhold til deres egen befolkning, hvis de ikke forsvarer de islamiske værdier, samtidig med at de ikke kunne beskytte den svenske ambassade, hvilket ser dårligt ud i forhold til det internationale samfund, siger hun.

Handler ikke kun om afbrændinger

Helle Lykke Nielsen mener, at demonstrationerne i Irak ikke kun er et udtryk for almen utilfredshed fra frustrerede borgere, men også for interne politiske stridigheder i landet.

Hun peger blandt andet på den religiøse shialeder og politiker, Moqtada Al-Sadr, som en klar kilde til urolighederne over de seneste par dage.

- Moqtada Al-Sadr fik flest stemmer ved det irakiske valg i 2021, men kunne ikke danne regering efterfølgende. Derfor gør han nu alt for at gøre livet surt for den nuværende regering og få dem til at se svage ud, blandt andet ved at opildne til de optøjer, vi ser lige nu.

Ambassadører måtte hentes hjem

Den svenske regering har som konsekvens måttet hjemsende sine embedsfolk i Irak efter stormløbet på ambassaden i Bagdad natten til torsdag den daværende uge, hvor der blandt blev sat ild til bygningen.

Det fik efterfølgende den svenske udenrigsminister Tobias Billström til at rette skarp kritik mod landets regering samt fordømme demonstranternes handlinger.

- Det, der er sket, er helt uacceptabelt, og regeringen fordømmer på det kraftigste disse angreb, lød det fra Tobias Billström efter stormløbet på ambassaden torsdag.

- Iraks myndigheder har en utvetydig forpligtelse til at beskytte diplomatiske missioner og diplomatisk personale i henhold til Wienerkonventionen. Det er tydeligt, at de har svigtet det ansvar.