Ekspert: Remoulade passer til leverpostej

Ekspert giver nu svaret, vi længe har ventet på: Er remoulade på leverpostejmaden 'go' eller 'no go'?

Vi kender alle sammen én. En af dem, der putter remoulade på leverpostejmaden, og påstår, at det smager godt.

De fleste andre rynker på næsen og bryder ud i et næsten uundgåeligt 'ad', når den sære pålægsblanding bliver bragt på bane. Eller værre endnu: På bordet.

Ifølge en undersøgelse foretaget af YouGov for Søndagsavisen topper hver 20. dansker leverpostejen med remoulade. Hver 20. foretrækker i øvrigt mayonnaise.

Det er overset tilbehør

Og skal man tro dem og Michael René, der er smagsdommer i medierne og har skrevet bogen 'Sensorisk teori, metoder og øvelser', så går alle andre virkelig glip af noget.

- Mayonnaise og remoulade er overset tilbehør til leverpostej, siger Michael René, som har spist remoulade på sin leverpostej siden han var barn.

Over for Søndagsavisen forklarer han, hvorfor det – også sensorisk set – faktisk giver god mening at sammensætte de to ting.

- Det succesfulde måltid indeholder grundsmagene salt, sødt, surt, bittert, umami og fedt, og har også både noget blødt og hårdt eller sprødt i konsistensen. Leverpostej har i sig selv mange af tingene – primært umami, fedt og salt – og får rigtig godt modspil af noget syrligt. Både mayonnaise og remoulade har syre og passer derfor godt til leverpostejen, siger smagsdommeren til Søndagsavisen.

Hver 20. dansker foretrækker leverpostejmaden sådan her. Hvad gør du? Foto: Anthon Unger

Undersøgelsen viser, at agurk, rødbede og bacon er de mest populære toppings på leverpostej. Ligesom med både mayonnaisen og remouladen skyldes det ifølge Michael René også syren.

Personlig leverpostej

Hos Stryhn’s har marketingchef Peter Kreutzfeldt hørt om både mayonnaise, remoulade og endda syltetøj som topping på leverpostej. Men han vil ikke gøre sig til dommer over folks valg af tilbehør.

- Jeg synes, det er fint, at man gør sin leverpostejmad personlig. Vi kan da håbe, at det får folk til at spise mere leverpostej, når maden kan varieres på alle mulige måder, siger Peter Kreutzfeldt til Søndagsavisen.

På deres hjemmeside foreslår Stryhn’s selv revet blomkål, jordskok og spinat.

