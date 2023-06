Ekspert revser miljøaftale

Efter markante forsinkelse blev en såkaldt vandområdeplan offentliggjort torsdag formiddag.

Den skal hjælpe med at nedbringe den voldsomme udledning af kvælstoffer med 10.400 tons årligt.

Ifølge regeringen skal planen forbedre vandmiljøet gøres bedre langs de danske kyster.

- Vandmiljøet er under voldsomt pres herhjemme, og udviklingen i vandmiljøets tilstand har stået stille for længe, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Regeringen var mødt talstærkt op for at præsentere den nye plan. Foto: Liselotte Sabroe.

Alt for sent

Men den nye plan møder ikke just begejstring hos Stiig Markager, der er professor på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Han mener nemlig, at den er både uambitiøs og urealistisk.

Annonce:

Planen lægger nemlig kun op til en reduktion på cirka 10.000 tons kvælstof, selvom det er beregnet, at man skal bruge mindst det dobbelte for at få god miljøtilstand i jorden.

- Derudover står der ikke noget i planen om, hvornår det skal foregå. De skriver selv, at det skal være inden 2027, men det er fuldstændig urealistisk, siger professoren.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Stiig Markage er alt andet end tilfreds med regeringens nye plan. Foto: Ole Juncker.

Han tvivler også på, at landbruget har tænkt sig at indgå frivillige aftaler om at sælge eller dyrke jord – som der ellers også er lagt op til i planen.

- Det fremgår, at mellem 10.000 og 50.000 hektar land skal tages ud af drift. Men vi skal minimum op på et areal, der svarer til Lolland og Fyn til sammen, før det overhovedet kan virke. Planen er helt væk fra skiven.

Selvom han og andre forholder sig kritisk til regeringens nye miljøplan, kommer det næppe til at ændre noget, spår Stiig Markager.