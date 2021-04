Ekspert: - Risiko for vaccine-epidemi

Et studie fra Israel viser, at 5,4 procent af de færdigvaccinerede er blevet smittet med den sydafrikanske B.1351-variant. Ekspert mener ikke, det er overraskende

Selvom man har fået sin vaccination, kan man ikke føle sig helt sikker på ikke at blive smittet. Det er Israel et godt eksempel på lige nu.

Her er 5,4 procent af de vaccinerede nemlig blevet smittet med den sydafrikanske variant.

Det skriver Jyllands-Posten ud fra en rapport fra Israel.

Ekstra Bladet har talt med virologiprofessor hos Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen, der fortæller, at tallene ikke er overraskende.

- Vi har altid vidst, at vaccinen ikke gav 100 procent garanti for ikke at blive smittet. Studiet fra Israel bekræfter egentlig bare vores hypoteser. Og det er i sig selv en god nyhed, fortæller han.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Så langt er vi nået med covid-19-vaccinationerne. (Opdateret 19. april)

Risiko for vaccine-epidemi

Allan Randrup Thomsen mener ikke, der er nogen risiko i Danmark lige nu for, at virussen kommer ud af kontrol. Det er kun få tilfælde af den sydafrikanske variant, vi har. Men hvis den får lov til at sprede sig, kan det få alvorlige konsekvenser.

- Virus muterer hele tiden. Det vil de altid gøre. Problemet er bare, at hvis B.1351-varianten får lov til at smitte allerede vaccinerede folk, så udvælges varianter, som er sværere og sværere for immunsystemet at bekæmpe, og herved kan vi få varianter, der ikke kan bekæmpes med de nuværende vacciner.

- Hvad mener du helt præcist med vaccine-epidemi?

- Virus kan simpelthen vænne sig til vores vaccine-optimerede immunforsvar og ende med at overvinde det. Den yderste konsekvens er, at vi kan få en coronaepidemi i Danmark, selvom alle er vaccinerede. Det må ikke ske.

Fortsæt det, vi gør

Scenariet med en vaccine-epidemi er det værst tænkelige scenarie, men det er stadig et scenarie, vi skal have respekt for. Allan Randrup Thomsen peger på, at vi skal fortsætte med at være forsigtige. Især med at rejse.

- Det nytter ikke noget, at vi åbner for at kunne rejse igen, hvis vi i større antal hiver varianter som den sydafrikanske variant med til Danmark. Jeg finder det derfor fornuftigt, at vurderingen af tilstedeværelse af varianter indgår med stor vægt i vurderingen af, hvilke lande vi kan rejse til.

- Kan det her potentielt have betydning for genåbningen af landet?

- Nej. Det er ikke min vurdering. Hvis vi fortsætter med at være effektive til smitteopsporing og fastholder den politik, vi har, burde det ikke påvirke genåbningen. Kun rejsemulighederne, fortæller Allan Randrup Thomsen.