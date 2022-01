Ekspert rolig: Derfor er ny variant ikke skidt nyt

Omikron raser gennem Europa.

Smittetallene er skyhøje, men til gengæld ser forskere og eksperter hos blandt andet Statens Serum Institut gode muligheder for, at varianten kan klinge af allerede om to måneder.

Derfor kan nyheden om den nye variant IHU med i alt 46 mutationer, som er fundet i Sydfrankrig nær storbyen Marseilles, hurtigt virke som en regulær mavepuster. Men bare rolig.

Evolutionært ældre

For selvom den yderst smitsomme omikronvariant til sammenligning kun har i alt 32 mutationer, betyder det ikke, at det europæiske kontinent snart hærges af den nye IHU-variant.

Det mener professor og virolog Allan Randrup Thomsen:

'Hvis man læser de internationale vurderinger, skal vi tage det roligt. Denne variant er evolutionært ældre end omikron, alligevel er der kun identificeret en håndfuld tilfælde. Der er vi selvfølgelig afhængige af, hvor meget man sekventerer, men alligevel tyder det på, at den klarer sig dårligt i konkurrence med netop omikron'.

'WHO har da heller ikke sat den på sin risikoliste pt.. Vi har kun få tilfælde, så en reel vurdering er ikke mulig her og nu, og det bliver det måske aldrig', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Varianten blev allerede omtalt 10. december af det store franske medie Le Figaro. Men i slutningen af december kom en foreløbig rapport, der viste, at den er fundet hos 12 personer i Frankrig.

Atypisk mutation

De smittede kommer fra det samme område i byen Forcalquier tæt ved Marseille, men varianten menes at være kommet fra Cameroun.

En mand var vaccineret, men testede alligevel positiv for smitte i midten af november. Testen vist en 'atypisk kombinationer' af mutationer.

Forskerne bag rapporten mener på linje med Allan Randrup Thomsen, at det er for tidligt at spekulere i egenskaberne af varianten baseret på de 12 tilfælde.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har ikke reageret og klassificeret varianten som en, de er opmærksomme på.

