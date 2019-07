Ekspert rystet: Flytter millioner af danskeres data til Rumænien

31. august bliver TDC's overvågningcentral rykket fra Frederiksberg til Bukarest i Rumænien. Det gør det langt sværere for de danske myndigheder at kontrollere Danmarks centrale telenetværk, skriver Politiken

Når svenske Ericsson overtager driften af TDC’s telenetværk - svarende til tre millioner danskeres mobilnetværk - vil driften 31. august blive rykket til Bukarest i Rumænien for at spare på omkostningerne, skriver Politiken.

Det er stærkt kritisabelt, fordi udflytningen medfører, at Center for Cybersikkerhed ikke længere kan sikkerhedsgodkende de ansatte, som håndterer de mest sårbare dele af netværket, som for eksempel alle statens mobiltelefoner.

Det mener flere eksperter, som avisen har talt med.

'Jeg er lidt rystet'

En af dem er it-sikkerhedsekspert John Foley, der er tidligere analytiker i Center for Cybersikkerhed.

'Det er i allerhøjeste grad et problem, at den myndighed, som skal føre tilsyn med teleoperatørerne, mister muligheden for at føre tilsyn, fordi TDC outsourcer til Rumænien. Det er udflytningen af det allerhelligste maskinrum, hvor millioner af danskeres data samles. Jeg er lidt rystet over, at man tør overlade noget så vigtigt til et tredjepartsland uden at kunne føre tilsyn', siger han til Politiken.

I dag befinder TDC's overvågningcentral (Networks Operations Center) sig på Frederiksberg, hvor sikkerhedsgodkendte ansatte fra Huawei sørger for, at telenetværket fungerer.

Det er denne overvågningscentral, der ganske snart flyttes til Rumænien.

Manglende sikkerhedsgodkendelse og kontrol

Inden 31. august har Forsvarets Efterretningstjeneste dog hverken tid eller mulighed for at sikkerhedsgodkende det rumænske personale, idet den slags kan tage op til et halvt år, hvor tjenesten gennemgår ansøgerens fortid, økonomi og familieforhold.

Desuden foretager Center for Cybersikkerhed i dag uanmeldte besøg hos overvågningcentralen på Frederiksberg - en kontrolmulighed der forsvinder, når centralen flytter til den rumænske hovedstad.

Det gør ifølge Politiken mobilnetværket sårbart overfor indblanding fra 'ondsindede personer', der potentielt har mulighed for at finde ud af, hvor for eksempel statsministerens mobiltelefon befinder sig eller i værste fald lukke mobilnetværket ned.

Radikale vil undersøge sikkerhedsniveauet

Står det til Kristian Hegaard, retsordfører hos De Radikale, skal udflytningen stoppes, hvis det ikke er muligt at fastholde det nuværende sikkerhedsniveau.

'Jeg vil undersøge, om der er mulighed for at sikre samme sikkerhedsniveau om borgernes personoplysninger, som man har nu. Kan det ikke lade sig gøre, må det undersøges, om udflytningen kan stoppes,' siger han til Ritzau.