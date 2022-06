Ekspert: Så meget dyrere bliver din sommerferie

Går du med planer om i løbet af sommerferien at flygte fra de tårnhøje forbrugerpriser i Danmark til sol, strand og billige sangrias i udlandet?

Så skal du måske lige stikke en finger i jorden og undersøge prisstigningerne i de forskellige lande, inden du booker flybilletten.

Det er nemlig ikke kun i Danmark, at inflationen er tårnhøj, men også i resten af verden - og dermed hos en række af danskernes foretrukne feriedestinationer.

Det fortæller investeringsekspert og chefstrateg i PFA Tine Choi Danielsen.

- Sommerferien vil alt i alt blive dyrere i år end sidste år.

- Hvis du for eksempel lejede en bil i Italien sidste år og betalte 100 euro, ville du i dag skulle betale cirka 127 euro, siger Tine Choi Danielsen.

Forskellige varer er steget

Hos PFA har man lavet en oversigt over flere landes respektive inflationsopgørelser inden for en række områder.

Længere nede i artiklen kan du således se, hvordan priserne på eksempelvis flybilletter, leje af bil, hotel og restaurantbesøg er steget fra april sidste år til april i år i USA, Italien, Spanien, Grækenland, Tyskland og Frankrig.

Tine Choi Danielsen, investeringsekspert og chefstrateg i PFA. Pr-foto

Tine Choi Danielsen understreger, at tallene ikke siger noget om, hvor dyrt eller billigt et land er, men blot hvor meget varerne er steget i pris siden sidste år.

Det er desuden meget forskelligt, hvilke varer der er steget i de forskellige lande. I eksempelvis USA og Italien er prisen på flybilletter skudt i vejret:

- Det skyldes blandt andet, at landene står i forskellige konkurrencemæssige situationer;

- Hvor meget er der kommet gang i tingene igen i forhold til flyrejser, hvordan prisstyrer landene efter, at de gerne vil have tingene op at køre igen, i hvor høj grad flyver borgerne indenrigs og så videre, forklarer Tine Choi Danielsen.

Skal jeg blive hjemme?

En af de destinationer, det ikke fremgår af tabellen nederst i artiklen, men som danskerne i den grad ynder at tage til i sommermånederne, er Tyrkiet.

Og netop Tyrkiet er et af de lande, som danske turister trods prisstigninger fortsat vil kunne forvente at finde relativt billigt i forhold til herhjemme.

- Hvis man virkelig vil have noget for pengene, så skal man tage til Tyrkiet, siger Tine Choi Danielsen og fortsætter:

- Den tyrkiske valuta er nemlig storsvækket. Derfor vil man, på trods af den meget høje inflation, der også er i landet, stadig opleve, at det er billigt at opholde sig i Tyrkiet.

Hun understreger, at alt dette dog ikke er ensbetydende med, at man skal skrotte alle sommerferieplaner i udlandet og i stedet leje et sommerhus herhjemme.

- Det er ikke nødvendigvis billigere at holde ferie i Danmark, for i forvejen har vi et højere prisniveau end i for eksempel Spanien, Italien og Grækenland.

- Og tingene er jo også blevet dyrere herhjemme. Det oplever vi alle sammen hver evig eneste dag, slutter Tine Choi Danielsen.

Her kan du se landenes inflationsopgørelser:

01-04-2022 USA Italien Spanien Tyskland Frankrig Grækenland Danmark Kaffe 13,50% 3,70% 10,70% 7,90% 6,20% 7,10% 11,00% Hotel 22,60% 2,40% 27,90% 7,50% 12,20% 15,70% 17,20% Fly 33,30% 57,50% 7,60% 7,70% 22,40% 15,00% 5,70% Leje af bil 10,40% 27,60% 58,90% Fødevare og ikke-alkoholiske drikkevare 9,00% 6,70% 10,10% 8% 4,20% 10,90% 7,10% Museer og parker 7,10% 5,50% 2% 0,90% 0,40% Brændstof 18,70% 25% 38,30% 26,10% 29,10% 33,30% Restauranter 4,20% 4,30% 6,60% 2,10% 3,10% 6,10% Generel inflation 8,30% 6,00% 8,30% 7,40% 4,80% 10,20% 6,70%

