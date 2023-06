Ekspert: Så svært er det at lokalisere bankelyde under vand

Det gav fornyet håb hos eftersøgningsholdet, der i disse timer leder efter en forsvunden miniubåd, da noget, der kunne være bankelyde, pludselig blev opsnappet.

Bankelydene kunne høres igen og igen over fire timer i det område i Atlanterhavet, hvor ubåden er forsvundet, har den amerikanske kystvagt i Boston bekræftet.

Men derfra og så til at lokalisere ubåden er der stadig ekstremt langt.

Det vurderer Rick Murcar, direktør for den internationale sammenslutning af grottedykkere, over for tv-stationen CNN.

Ifølge Murcar skyldes det, at lyd bevæger sig hurtigere gennem vand end luft. Derudover kan understrøm i havet få det til at lyde som om, at lyde er tættere på - eller længere væk - end de egentlig er. Og dermed kan redningsholdet lede næsten i blinde.

Som et kæmpe stadion

Dykkereksperten sammenligner det med at skulle lokalisere en specifik trommelyd på et stadion fuld af fans, der går amok, mens andre instrumenter spiller høj musik.

- Forestil jer et kæmpestort overdækket stadion hvor et fly kredser over og sender sensorer ned for at lytte til lyden inde fra stadionet. En person indenfor spiller en helt bestemt og konstant lyd, mens alle de andre lyde også kan høres. Det er ham den ene person, der skal lokaliseres, siger Rick Murcar til CNN.

Hemmelig mail afslører: Redningshold har hørt bankelyde

Ubåden stævnede ud fra den amerikanske delstat Massachusetts søndag morgen. Allerede få timer senere mistede kystvagten al kontakt til besætningen om bord.

I alt fem personer meldes savnet, herunder den britiske milliardær Hamish Harding.

Fly og skibe fra USA, Canada og Frankrig deltager i den massive eftersøgning, og ifølge medierne lykkedes det tirsdag et af de canadiske fly at lokalisere et hvidt rektangulært objekt i vandet.

Et skib blev sendt af sted for at undersøge det nærmere, men blev af uvisse årsager omdirigeret.

Tidligere har admiral John Mauger fra den amerikanske kystvagt fortalt, at der er ekstra ilt om bord på ubåden til at holde passagererne i live i op til 96 timer.

Det svarer til mellem torsdag klokken 20.30 og fredag klokken 22.30 dansk tid.

Ifølge den amerikanske admiral er 'alt' sat ind for at finde ubåden. Han har tidligere kaldt redningsarbejdet for en 'udfordring', fordi eftersøgningen foregår på et stort område langt fra land og på knap 4 kilometers dybde.

Over for CNN forklarer en meteorolog dog, at vejrforholdene har været med eftersøgningsholdet de seneste dage. Få skyer på himlen og mild vind har gjort det nemmere for fly at rekognoscere området, end hvis det havde regnet eller trukket op til voldsomt blæst.