Ekspert: Sådan bliver livet med krypto i fremtiden

Lige nu bruges kryptovaluta mest til spekulationer og til værdiopbevaring uden for rækkevidde af bankerne.

Om man kommer til at kunne gå ned i det lokale supermarked og hente toiletpapir og derefter betale med kryptovaluta på samme måde, som vi betaler med kreditkort, kommer an på, hvordan verdens centralbanker kan omstille sig til den digitale virkelighed.

Det fortæller Jan Damsgaard, der er er professor ved Institut for Digitalisering ved CBS

- Den europæiske centralbank overvejer, hvordan en digital euro skal se ud, mens Sverige er på vej til at blive verdens første kontantfrie samfund.

- Svenskerne er lige nu i gang med en digital valuta, som den svenske nationalbank udsteder, siger han og fortæller, at Kinas nationalbank også har udstedt en digital Yuan-valuta.

Foto: Ritzau Scanpix

Ingen forskel ved betaling

- Er der forskel på, at jeg går ned og betaler med mit kort og danske kroner på telefonen og så kryptovaluta?

- Der vil ikke være nogen forskel. Det handler om, hvem der står bag valutaen. Central- og Nationalbankerne vil nok være kede af at blive kørt ud på et sidespor, men det kan blive konsekvensen, hvis de ikke får bygget nogle alternativer op til kryptovaluta, siger Jan Damsgaard.

Han fortæller, at mulighederne med kryptovaluta rækker ind i mange andre ting end bare betaling af varer.

- Man kan bruge blockchain, som kryptovaluta er baseret, til at verificere om en varer er ægte. For eksempel et par sko, hvor man kan scanne en QR-kode og så slå op på en blockchain til skoen og se om det er et ægte par af det bestemte mærke.

- Så kan man se, om skoens skind kommer fra en bæredygtig kilde og om følge det helt tilbage til den ko, som har båret skindet, før det blev til en sko, siger Jan Damsgaard.

Hvad er en blockchain? Kryptovaluta bygger på det, der kaldes blockchain. - Groft forenklet svarer det til, at jeg har en 100-kroneseddel, hvor der står et serienummer på. Jeg, Jan, giver den så videre til en der hedder Torben, og så vil man skrive det op i den her blok, at 100-kronesedlen tidligere har tilhørt Jan, men den nu tilhører Torben. Når Torben så giver den videre til Preben, bliver der tilføjet endnu en blok. - Ved hjælp af blockchain har nu mulighed for at spore, hvor pengene tidligere har været, siger Jan Damsgaard. Han fortæller, at blockchain-systemet gør, at alle ved hvor pengene er og tidligere har været. - Dermed bliver hvidvask, skatteunddragelse, momsunddragelse og de andre ting, er faktisk meget svært i sådan et system. - Det svarer til et stort, følsomt bogholderi med vigtige oplysninger, hvor der står hvem der ejer hvad. Det er noget, man skal beskytte. Man har gjort det rigtig smart ved blockchain ved at distribuere det. - Det vil sige, at man har rigtig mange, der har den samme viden, om hvem der ejer hvad. Hvis det lykkedes at korrumpere eller få lavet om i én af de her kopier, så vil flertallet alligevel stadig have den egentlige sandhed bevaret. - Der er mange tusinde computere, der står rundt omkring, der alle sammen har den samme blok. Det har endda lagt en kopi ud på en satellit i rummet, så selvom jorden eksploderer, så ville det stadig være bevaret, hvem der ejer hvad. Vis mere Vis mindre

Langsom betaling

Den mest populære kryptovaluta, Bitcoin, har flere problemer som gør, at dens muligheder på længere sigt bliver svækket.

Den kan blandt andet blive svær at handle med det lokale supermarked, fordi en overførsel ikke går i gennem med det samme.

- En betaling med Bitcoin tager 10 minutter før den går igennem.

- Det er okay, hvis jeg skal flytte større summer for et nyt hus eller lignende, men for at købe en kop kaffe på Starbucks, er det jo ikke ret godt. Der går 10 minutter før det er lagt ind på blokken i blockchain, siger Jan Damsgaard, der fortæller, at transaktioner med nogle af de nyere kryptovalutaer går meget hurtigere.

