Ekspert: Sådan får din virksomhed hjælp

Seks klare svar

Læserne stillede søndag en lang række af særdeles relevante spørgsmål til Jeppe Rosenmejer. Her er seks af hans klare svar.

- Hvornår træder støtteordningerne i kraft?

- Folketinget har ikke endeligt vedtaget ordningerne, men det er en formalitet. Det ventes at ske i næste uge, hvorefter virksomhederne kan gå i gang med at søge penge.

- Hvornår får jeg så pengene til min virksomhed?

- Løftet fra erhvervsminister Simon Kollerup er, at ansøgningerne bliver behandlet smidigt og hurtigt. I nogle tilfælde kommer det til at foregå helt automatisk. Så vi taler om dage og ikke uger, før pengene begynder at komme.

- Hvad gør jeg, hvis jeg først lige er begyndt og ikke har aflagt et regnskab før? Kan jeg så få noget?

- Ja, hvis ellers du lever op til kravene for at modtage støtte. Men du skal kunne dokumentere, at der har været en omsætning og dermed et tab, som du kan søge kompensation for.

- Hvad hvis jeg har andre indtægter fra for eksempel folkepension, SU eller tjener noget i virksomheden?

- Når det gælder indtægter i virksomheden, så får man jo kun kompensation for et reelt tab. Så indtægterne indgår i beregningen af, hvor meget man har krav på i støtte. Personlige indtægter kan også få en betydning, men det er individuelt fra sag til sag og for tidligt at give et entydigt svar på.

- Hvad hvis jeg først har sæson i min virksomhed om lidt og står til at tabe en masse penge fremover?

- Så skal du dokumentere, at du tidligere har haft indtægter, som du nu mister, fordi sæsonen er ødelagt. Kompensationer for tab, løn og faste udgifter gives i øvrigt for perioden fra 9. marts til den 9. juni 2020.

- Skal mit firma være en enkeltmandsvirksomhed for at kunne få noget?

- Nej, virksomhedsformen har ikke betydning for, om du kan få noget. Du skal have et cvr-nummer for at kunne komme i betragtning og eje en aktiv virksomhed, der også har været i drift et stykke tid.