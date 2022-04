Ekspert: Sådan falder forbrugerpriserne igen

Forbrugerpriserne er blevet skyhøje i Danmark.

Alene i marts er priserne samlet steget med 5,4 procent i forhold til samme måned sidste år, hvilket er den største stigning på et år siden 1985.

Men hvad ligger til grund for de tårnhøje priser, og hvordan kommer de til at falde igen?

Bruno Christensen, der er ekspert i detailhandel, siger, at coronakrisen startede prisstigningerne.

- Der er tale om en inflation, hvor vi ser prisstigninger overalt i verden. Der har været stigende fragter og varemangel under coronakrisen, som nu er kommet til Danmark, siger han.

Derudover pointerer Bruno Christensen blandt andet de stigende energipriser, der har fået omkostningerne i vejret.

- Det er et sammenfald af mangel på produkter og stigende energipriser, som blandt andet har været med til at få omkostningerne opad, og det smitter af på de produkter, vi køber.

Krigen har betydning

- Har krigen i Ukraine noget med de stigende forbrugerpriser at gøre?

- Ja, det har den. Når der for eksempel bliver skruet op og ned for olien, betyder det, at vi betaler mere for benzin, olie og gas.

- Hvad skal der så til, før forbrugerpriserne falder ned igen?

- Priserne falder, når der kommer ro i verden. Vi skal hen i en situation, hvor efterspørgsel og udbud ligner hinanden.

- Hvordan får man så efterspørgsel og udbud til at ligne hinanden med krigen taget i betragtning?

- Det kræver en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine og få stabiliseret verdensbilledet. Så længe store økonomier som Rusland og USA kæmper mod hinanden, vil økonomien have en stor usikkerhed og påvirke vores dagligdag.