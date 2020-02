Ekspert: SAS gør nar af folk

Flysselskabet SAS er endt i en veritabel shitstorm efter at have præsenteret sine skandinaviske kunder for en lang reklame-video, hvor det antydes, at vi mener at være opfindere af alt fra papirklips til demokrati, barselsorlov, kvinderettigheder, vindmøller, midsommer-fejring, cykler og lakrids. Noget som vi ikke er.

SAS i voldsomt uvejr efter ny reklame

- Det opleves som om, at SAS taler ned til folk, forklarer David Delfs Erbo Andersen adjunkt og demokratiforsker på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

- For SAS starter en kunstig debat på et ikke særligt solidt grundlag ved at fremføre nogle påstande om, at skandinaverne går og tror, at vi opfandt barselsorlov, demokrati og så videre, siger han.

- SAS provokerer vores identitetsmarkører ved først at påstå, at skandinaverne mener at have opfundet en masse gode rettigheder og produkter. Herefter gør SAS nar af folk ved at fortælle dem, at de har uret og måske slet ikke er så demokratiske, innovative og oplyste, som vi går og bilder os selv ind. Det forekommer provokerende, for skandinaverne ved udmærket, at vi ikke opfandt eksempelvis demokratiet, siger han.

- Alle ved, at demokratiet stammer fra Grækenland, så det har SAS ret i, men det ved alle, og derfor taler de ned til folk ved at påstå, at de ikke vidste det.

Han forklarer, at det græske demokrati inspirerede mange af 1700-tallets demokratibevægelser, som udviklede sig til de demokratier, vi har i dag.

- Men SAS blander tilsyneladende tingene sammen ved at antyde, at fordi Skandinavien har forholdsvist velfungerende demokratier, så tror vi også, at vi opfandt demokratiet. Det har ingen sagt. Der findes ingen myte om, at demokratiet blev opfundet i Skandinavien. Det er noget, som SAS opfinder i reklameøjemed.

På samme måde opfinder SAS eksempelvis en præmis om, at skandinaverne tror, at barselsorloven skulle være en skandinavisk opfindelse selv om den ikke er det. I Skandinavien findes blot bedre vilkår for forældreorlov end i mange andre lande.

Ligesom vi spiser mere lakrids end i andre lande uden dermed at tro, at vi opfandt lakrids.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra SAS.