Ekspert: Sexchikane - sådan gør du!

Lørdag kl. 10.00 kan du tale med næstformand i HK Privat Anja C. Jensen om dine rettigheder og hvad du skal gøre, hvis du er udsat for sexchikane.

Skeletterne vælter for tiden ud af sexchikaneskabet, og derfor bør virksomhederne få en helt klar politik på området.

Sådan lyder rådet fra Anette Borchorst, som er medforfatter til bogen Seksuel chikane på arbejdspladsen.

- Det vigtige er, at virksomheden og organisationen siger, at der er en nul-tolerance-politik. Og det skal være klart, hvor man skal henvende sig, hvis man er offer eller vidne til sexchikane, siger hun.

På spørgsmålet om, hvad der er definerer en nultolerencepolitik, fortæller Anette Borchorst, at det handler ligeså meget om at forebygge, som det gør om at sanktionere.

Ledelsesansvar

- Det helt afgørende er, at det er ledelsesansvar. At vise at man ikke vil have det, og sørge for at tackle til det, siger hun.

- Hvis man ser et mønster omkring en person, er det vigtigt at handle.

Siden Sofie Linde stod frem til Zulu Galla og fortalte, hvordan hun var blevet udsat for sexchikane af en TV-personlighed, da hun var helt ung, er flere kvinder kommet frem.

Anette Borchorst siger, at Sofie Linde-eksemplet er typisk, og at det typisk er de samme mænd, som gør det flere gange:

Ikke alle mænd

- Det er jo ikke alle mænd. Der er en mindre gruppe mænd, som gør det igen og igen. Det typiske eksempel er Sofie Linde-situationen: En ældre magtfuld mand og en ung kvinde. Hun sagde fra, men det kan være meget svær at sige fra, hvis man er ung praktikant eller medarbejder, og man står over for en magtfuld mand.

- Vi ved, at det primært er de yngste, som det går ud over. Det handler om to ting. Dels er de unge og måske attraktive, dels er de nye på arbejdspladsen, siger hun.

Konkret har hun en række råd til virksomhederne:

* Virksomhederne skal sørge for at signalere, at man ikke tolererer uønsket seksuel opmærksomhed.

* Sørg for klare kommunikationsveje. Hvem og hvor skal man henvende sig. Man skal signalere, at både vidner og ofre kan henvende sig. Og det bør også være muligt for et vidne at kunne henvende sig anonymt med viden, men hvor sagen kun skal tages op, hvis ofret ønsker det.

* Sagerne skal tages seriøst. Begge parter skal høres.

* Det er vigtigt, at virksomheden handler.

Lørdag kl. 10.00 kan du tale med næstformand i HK Privat Anja C. Jensen om dine rettigheder og hvad du skal gøre, hvis du er udsat for sexchikane.

Latterligt få sager: - Forfærdeligt belastende