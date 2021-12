Ekspert skeptisk over for corona-spådom: Umuligt at forudsige

Allerede i 2024 kan corona gå hen og blive en sæsonvirus i stil med influenza, lød den positive melding fra Pfizer-chef Nanette Cocero fredag i sidste uge.

Men den forudsigelse er professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet Eskild Petersen noget skeptisk over for.

- Det er svært at spå om fremtiden. Det kan godt være rigtigt, men det kan skam også være forkert, siger Eskild Petersen til Ekstra Bladet.

Usikkerheden skyldes især risikoen for fremkomsten af nye varianter.

- Omikron tog os på sengen. Den er et skræmmende eksempel på, hvordan virus kan overraske med nye varianter og gøre, at eksempelvis to vaccinestik ikke længere er nok til at beskytte mod virus, siger Eskild Petersen.

Slut med restriktioner

Hvis corona blev en sæsonvirus, ville det ellers betyde, at vi kunne forvente at slippe for restriktioner i samfundet.

- Det ville betyde, at man om vinteren anbefalede vaccinationer til de ældre, ligesom vi gør nu med influenza. Og hvis der så kom en alvorlig sæsoninfluenza, ville der være en overdødelighed på omkring 1500 dødsfald, hvilket er acceptabelt i influenza-sammenhæng, fortæller Eskild Petersen.

Han understreger, at når det gælder corona, 'så lærer vi desværre, mens toget kører'. Netop derfor afstår professoren også fra selv at komme med et bud på, hvornår corona potentielt vil blive en sæsonvirus.

- På et eller andet tidspunkt vil vi sandsynligvis have nok immunitet i befolkningen til, at det sker. Men om det er om fem eller ti år, kan jeg ikke sige, fastslår han.

Mange usikkerheder

Et af de store spørgsmål er ifølge Eskild Petersen, hvor længe beskyttelsen fra tredje stik vil vare.

- Vi har også stadig i vente at se, hvad der sker, når omikron udgør 100 procent af vores smittetilfælde, siger han.

- Så hvad der sker om to eller tre år er fuldstændig ukendt.

I sin forudsigelse har Pfizer da også taget forbehold for, at blandt andet nye varianter kan spænde ben for, at corona bliver en sæsonvirus.

- Hvornår og hvordan, det sker, afhænger af, hvordan sygdommen udvikler sig, udtalte forskningschef hos Pfizer Mikael Dolsten i forbindelse med udmeldingen.

- Det afhænger også af, hvor effektivt landene får indført vacciner og behandlinger, og at vaccinerne bliver ligeligt fordelt også til lande, hvor vaccinations-raterne er lave.