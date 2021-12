Ekspert: Skuffer især på ET punkt

27. december 2020 kom dagen langt de danskere havde sukket efter, siden corona ramte landet.

Den første dansker blev vaccineret mod virussen.

Dermed ulmede optimisme for, at vi snart kunne lægge den verdensomspændende pandemi bag os og få vores normale liv tilbage.

Sådan er det som bekendt ikke gået, og kigger man på tallene, har supervåbnet - som statsminister Mette Frederiksen flere gange har kaldt vaccinerne - haft en blandet effekt.

Færre indlagte og smitterekord

Samme dato sidste år lå 817 danskere på hospitalet med corona. 102 af dem var så syge, at de modtog behandling på en intensivafdeling. 29 døde inden for det seneste døgn med infektionen.

2180 var dengang registreret smittet med corona.

Spoler man frem til i dag, kan det konstateres, at 579 personer er indlagt på landets sygehuse, mens 71 ligger på intensiv. 13 personer har det seneste døgn mistet livet.

Samtidig blev der 2. juledag slået smitterekord herhjemme med knapt 15.000 smittede, hvilket i høj grad kan tilskrives den nye og mere smitsomme omikron-variant.

Tallene overrasker Rune Hartmann, der er professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet. Han er faktisk en smule skuffet over, hvor vi står i dag.

- Ja, på en måde er jeg. Jeg tilhører dem - ligesom mange af mine fagfæller - som i sommer troede, at vaccinerne faktisk ville hjælpe os med helt at få bugt med det her kræ. Så der er jeg lidt overrasket, siger han og fortsætter:

- Man kan ikke helt lave den sammenligning med de tal, som du refererer til, men man kan alligevel udlede, at der er en cirka fem til seks gange reduceret risiko for hospitalsindlæggelse og lidt over ti gange reduceret risiko for død, hvis man er vaccineret, og det er vigtigt at fremhæve.

Både i december 2020 og 2021 var og er Danmark underlagt strenge restriktioner. Dog var der tale om en mere omfattende nedlukning i dele af julemåneden i 2020, hvor 38 kommuner var lukket ned.

26. december 2020 forlod de første vacciner Statens Serum Institut i København.

Udbredt smitte

Seneste tal fra Statens Serum Institut viser også, at smitten er næsten lige så udbredt blandt vaccinerede som uvaccinerede personer.

Incidenstallet det seneste døgn for uvaccinerede er 310 smittede pr. 100.000 personer, mens der er 241 smittede pr. 100.000 indbyggere blandt fuldt vaccinerede.

- Jeg er skuffet over vaccinernes evne til at forhindre smittespredning, men de holder, hvad vi blev lovet i forhold til død og ødelæggelse. Vaccinerne redder mange liv lige nu. Hvis vi ikke havde vaccinerne med de smittetal, vi har lige nu, så lå vi på nogle helt andre indlæggelsesrater og dødstal, siger Rune Hartmann.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at vaccinens beskyttelse efter fire måneder er nede på 50 procent. Foto: Statens Serum Institut

Effekt aftager hurtigt

Siden vaccinernes indtog har Statens Serum Institut også kunnet konkludere, at vaccinernes virkning aftager over tid. Allerede efter fire måneder giver de kun 50 procents beskyttelse mod infektion, viste en rapport fra 7. december.

- Det skyldes, at vaccinerne blev udviklet og testet på nogle tidlige varianter, men siden er der kommet en delta- og en omikromvariant, som bare er utroligt meget mere smitsomme, siger Rune Hartmann.

- Men er vaccinerne så lige så effektive og det supervåben, som vi blev lovet sidste år ved juletid? Var det naivt at tro på, at vaccinerne ville betyde, at vi blev 'reddet' og kom i mål?

- Jeg ved ikke, om det var naivt. Det samme galt jo også langt inde i fagkredse, selvom nogle var mere skeptiske. De tal, man havde dengang, så rigtig lovende ud, så det gav os den grundlæggende tro på det, men så kom de her nye varianter.

Skuffende

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Statens Serum Institut, men her lyder svaret, at alle er på juleferie.

De sender i stedet et nyt såkaldt preprint studie fra 22. december, som blandt andet viser en beskyttelse mod infektion med omikronvarianten på 54,6 procent blandt personer fra 60 år og plus, som for nyligt er blevet revaccineret med vaccinen fra Pfizer.

Over for delta er vaccineeffekten målt til 81,2 procent.

- Hvorend man vender og drejer det, så har vaccinerne en skuffende lav procent på transmissionsrater. Jeg håber på, at vi får nogle mere effektive vaccineværktøjer henover sommeren, siger Rune Hartmann.