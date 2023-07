Ekspert slår alarm: Frygter invasion af hvepse

Sommervejret har skabt særdeles gode vilkår for hvepsebestanden, og det får en skadedyrsekspert til at advare danskerne

Bzzz!

Den sagte summen af hvepse, der flyver aggressivt rundt om frokostbordet i haven, er ofte en fast del af menuen, når kalenderen skriver dansk sommer.

Men snart kan frokostidyllen for alvor blive truet af de bevingede insekter, da Danmark kan stå over for en 'hvepseinvasion' i de sidste sommeruger.

Stor stigning

I en pressemeddelelse advarer Claus Schultz, der er formand for Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og teknisk chef i skadedyrsbekæmperen Rentokil, således om, at vejret i år har skabt gode vilkår for hvepsebestanden.

- Vi forventer, at hvepsebestanden stiger med 15-20 procent i år, som især vil være en plageånd for danskerne i slutningen af juli og i løbet af august, siger han og uddyber:

- Årets milde vinter, det lune forår og de høje temperaturer henover sommeren har skabt de bedste vækstvilkår for en kommende hvepseinvasion.

Kan være farligt

De næste uger bliver hvepsene sløve, og de kan dermed volde problemer for danskerne, når de søger fødekilder i haverne. Når hvepsene er færdige med at skaffe føde til hvepseboets larver, søger de nemlig ud og bliver mere og mere aggressive, inden de dør.

- Hvepseangreb gør ikke alene ondt, de kan udløse en allergisk reaktion, som kan være dødelig, hvis man ikke får hurtig behandling, siger Claus Schultz.

Han minder om, at man straks skal ringe 112, hvis man oplever åndedrætsbesvær, hævelser på læber og hals, hurtig puls eller opkast efter at være blevet stukket.