Ekspert slår ned i dansk studie: Denne sætning vækker opsigt

Onsdag offentliggjorde Rigshospitalet det længe ventede resultat af det danske mundbindsstudie.

Men efter flere måneder venten er offentligheden, politikere og forskere ikke blevet klogere på effekten af brug af ansigtsmasken.

Resultatet af studiet peger, at der ingen signifikant beskyttelse mod smitte er ved brug af mundbind.

Omvendt kan studiet faktisk ikke afvise, at brugen af mundbind potentielt kan sprede virussen.

Stor forskel

Der er nemlig markant stor spændvidde på konklusionen i det danske studie. Det svinger fra, at der kan være en stor effekt ved brug af mundbind, til at mundbind faktisk kan være med til at sprede virus.

Det fortæller Brian Kristensen, der er sektionsleder for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse ved Statens Serum Institut.

- Jeg vil gerne rose forskerne for den måde, de har sat forsøget op på. De kunne ikke have gjort det anderledes, men det er svært at blive klogere på effekten af brug af mundbind. De finder en lille reduktion, når man bærer maske, siger han og fortsætter:

- Men som de skriver, kan den sande reduktion være meget større. Modsat kan der faktisk være flere, som bliver syge, hvis de bærer maske.

Brian Kristensen refererer til anden sidste afsnit i den endelige rapport. Her står der:

'Vores fund er inkonklusive (ikke tydelige, red.) og kan ikke med sikkerhed udelukke, at der enten er en 46 procents reduktion eller en 23 procents forøgelse af risikoen for infektion ved at bære maske, når man afprøver det sådan, som vi har gjort.'

Tænkt eksempel

Brian Kristensen understreger, at det er en matematisk måde at formulere studiets resultat på, men at konklusionen står ved magt.

- Men det siger noget om usikkerheden i studiet. For det betyder jo, at der faktisk kan være en øget risiko ved at bruge mundbind. Og det kan ikke udelukkes, at man kan smitte andre, hvis man ikke bærer mundbind på den rigtige måde.

- Masker samler jo netop alt op, som andre afgiver. Så hvis nogen nu har afgivet covid-19 tæt på dig, og du så tager den af og krøller den sammen og går hen og giver din kammerat klør fem, kan man sprede virussen. Derfor skal man bruge den korrekt. Det er meget vigtigt, siger han.

Mundbind virker

Sektionslederen på Statens Serum Institut mener dog fortsat, at der er al mulig god grund til at anbefale brug af mundbind.

- Den sætning viser for mig, at når der er så stor usikkerhed, er vi ikke blevet ret meget klogere. Men baggrunden for, at man overhovedet bruger mundbind i det offentlige rum, er opbygget af flere faktorer. Helt basalt virker mundbind jo. Det holder virus tilbage, og det er der god dokumentation for, siger Brian Kristensen til Ekstra Bladet.

Hos Sundhedsstyrelsen medgiver man i en mail til Ekstra Bladet, at studiet ikke giver et entydigt svar på effekten af mundbind.

'Vi har som alle glædet os til at læse studiet. Forskerne skal roses for at offentliggøre det, selv om man desværre ikke kan konkludere noget endegyldigt på deres studie. Det tyder på, at effekten er på 15-20 procent for at beskytte sig selv ved brug af mundbind, men samtidig siger de også ærligt, at de ikke kan vise det med statistisk sikkerhed.'

Videre fastholder Sundhedsstyrelsen sin anbefaling om, at man skal bruge mundbind.

'Vi har efter det danske studie fortsat ikke den perfekte evidens. Der er stor usikkerhed om effekten af mundbind, og det har vi også sagt ærligt. Vi har aldrig sagt, at mundbind i det offentlige rum er en perfekt beskyttelse, men vi har sagt, at det kan give et lille ekstra supplement i vores epidemikontrol. Og det fastholder vi stadig.'