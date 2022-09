Ekspert: Tæt på det værste scenarie

Det daglige nyhedsoverblik over krigen i Ukraine i lyd og billeder

Rusland mener, at vestens sanktioner er årsagen til, at russisk gas til Europa nu er helt lukket. Ekspert er uenig og forudser mulig energikrise

Russerne har lukket Nord Stream 1 på ubestemt tid, og dermed lukket fuldstændig for gassen til Europa.

Flere europæiske lande er dybt afhængige af Putins gas, og nu er en mulig energikrise på trapperne.

Ifølge lektor ved Forsvarsstudier Ingerid Maria Opdahl er den nuværende situation det værst tænkelige scenarie for Europa.

Det bliver derfor meget svært at planlægge den kommende vinter for flere lande, hvis gassituationen ikke ændres.

- Det er det her scenarie, som man i Europa har frygtet i flere måneder, og det er en meget usikker situation. For hvad betyder det, at gasrøret er lukket på ubestemt tid, siger Ingerid Maria Opdahl til Borsen.

Vestens skyld

Ingerid Maria Opdahl fortæller, at for hver dag, der er lukket, bliver situationen mere og mere vanskelig. Det kan derfor være begyndelsen på en energikrise.

Hun understreger dog, at hvis Nord Stream 1 åbner inden for få dage eller uger, så vil vi kunne undgå den værst tænkelige situation.

Moskva meddelte mandag, at Vesten selv er skyld i, at gasrørledningen er lukket.

Ifølge Rusland er det nemlig sanktionerne mod landet, der har forstyrret vedligeholdelsesarbejdet af Nord Stream 1, som er Putins begrundelse for, at der på nuværende tidspunkt er lukket for gassen.

Ingen ved, hvornår gasledningen Nord Stream 1 bliver åbnet igen, og meget tyder på, at grunden ikke er vedligeholdelse, men en politisk beslutning. Foto: Ritzau Scanpix/HANNIBAL HANSCHKE

Sanktioner skal lempes

Putins talsmand, Dmitry Peskov, udtalte også mandag, at gasforsyningerne helt bestemt vil genoptages, hvis sanktionerne lempes.

Denne udtalelse tyder ifølge Ingerid Maria Opdahl på, at der er tale om en politisk beslutning.

Samtidig bemærker hun timingen af gasnedlukningen, der kom kort tid efter, at G7-landene i sidste uge besluttede at indføre et prisloft på russisk olie.

Hun lægger derudover vægt på, at Rusland har brugt gas som våben før.

Vedligeholdelse af turbiner

Gazprom, der driver Nord Stream 1 står dog fast på, at der er tale om vedligeholdelse af turbiner, hvilket er årsagen til, at gasleverancerne afbrydes.

Selskabet har også offentliggjort billeder af olielækager fra rørledningen.

Siemens, der er medproducent af Nord Stream 1, og som er med til vedligeholdelsen har dog oplyst, at olielækagen i forbindelse med vedligeholdelsen ikke gør det nødvendigt at lukke gasforbindelsen.

Opbruger lagrene

Ingerid Maria Opdahl fortæller, at flere europæiske lande, som er afhængig af gas, har gaslagre i tilfælde af uforudsete hændelser. Men så længe Nord Stream 1 er lukket, skal man bruge af lagrene allerede før vinteren er begyndt.

Og det kan betyde, at flere lande går en meget usikker vinter i møde.

- En gaskrise vil ramme industrien først i form af rationeringer og mulige afskedigelser. Derefter kan der blive indført strenge restriktioner for gasbrugen i husholdningerne.

Samtidig påvirker gassen elpriserne, da elprisen er styret af gasprisen. Her kan du læse, hvad du kan gøre ved de vilde priser.

