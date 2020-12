Ekspert: Tag mundbind på til private arrangementer

Juletiden betyder under normale omstændigheder glædelige gensyn med venner og familie, man måske ikke har set så meget i løbet af året.

Årets coronapandemi og de medfølgende restriktioner har lagt en betydelig dæmper for de større arrangementer, men der er alligevel en forventning om, at mange vil mødes i anledning af julen.

Men gør man det, bør man tage de samme forholdsregler, som man tager, når man er på restaurant, lyder det fra Jens Lundgren, der er professor på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Således mener han, at man bør iføre sig mundbind, når man bevæger sig rundt, lige som det er tilfældet på restauranter som følge af de gældende regler. Og så kan man tage mundbindet af, når man sidder ned.

- Hvis det virker i det offentlige rum, så er det lige så godt og fornuftigt at gøre i det private rum, siger Jens Lundgren til TV 2.

Anderledes jul

Det er især, når man ses med personer, man ikke ses med til hverdag, man bør tænke mundbind ind som en del af arrangementet, lyder det fra eksperten.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Jens Lundgren, men han har ikke tid til at give flere interviews fredag.

Regeringen har endnu ikke meldt nogen restriktioner, der gælder for jul og nytår ud, men Mette Frederiksen har ved flere tidlige lejligheder givet udtryk for, at man må forberede sig på en jul, der er anderledes, end den man er vant til.

Heunicke: For tidligt at melde ud om julerestriktioner

Smittetallet har i den seneste tid været langsomt stigende i Danmark.

Blandt andre det europæiske smitteagentur ECDC har frygtet, at der vil ske en markant stigning i Danmark i løbet af december.

Forudser markant smittestigning i Danmark mod jul