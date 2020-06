Ekspert: Tvivlsom effekt af skolelukning

Allan Randrup Thomsen, professor i virologi på Københavns Universitet, har hele tiden bakket op om regeringens dramatiske beslutning om at lukke alle landets skoler og daginstitutioner ned. Det gør han stadig.

Men professoren understreger nu, at nedlukningen af skolerne i Danmark måske ikke har haft den store effekt.

- Efterfølgende kan vi jo godt se - og det indrømmer jeg - at vi nok ikke havde behøvet at lukke skolerne, fordi vi ikke så nogen negative konsekvenser, da vi lukkede dem op igen, siger han.

Som Ekstra Bladet i dag kan fortælle, så bad EU's eksperter fra sundhedsagenturet ECDC - og med dem EU-Kommissionen - ikke Danmark om øjeblikkeligt at lukke vores skoler ned sådan, som sundhedsminister Magnus Heunicke ellers har fortalt.

I stedet opridsede EU-eksperterne og Kommissionen en bred vifte af tiltag, hvor deciderede skolelukninger ikke stod i første række.

- De anbefaler det ikke direkte, men de siger, det er en del af det værktøj, man kan anvende, siger Allan Randrup Thomsen.

Gjorde det rigtige

Men selvom Allan Randrup Thomsen altså tvivler på effekten af lukningerne, så fastholder han, at det var den rigtige beslutning, fordi man i starten af epidemien ikke vidste, hvor stor en rolle børn kunne spille i spredningen af coronavirus.

- Jeg deler regeringens opfattelse af, at det er bedre at handle for hurtigt end at komme for sent i gang. Så samlet set er der ingen kritik af de ting, der skete tidligt, siger Allan Randrup Thomsen.

Virologen Allan Randrup Thomsen forsvarer regeringens beslutning om at lukke alle landets skoler. Foto: Jonas Olufson

'Hår i suppen'

Allan Randrup Thomsen kalder det at 'finde hår i suppen' og 'noget juristeri' at fokusere på, at sundhedsministeren har strammet anbefalingerne fra ECDC.

Han mener, at anbefalingerne stritter i flere retninger og roser derfor regeringen for at springe over de mildere tiltag og gå direkte til nedlukning.

- Alle, der ved noget om epidemier, ved, at man skal handle hurtigt. ECDC siger i virkeligheden: Du skal lukke skolerne, men også prøve noget andet først. Det er ikke muligt i virkeligheden, for de to ting udelukker indbyrdes hinanden.