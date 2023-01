Ekspert: Uværdig behandling af ældre

Nordsjællandsk plejehjem undlod at indberette flere magtanvendelser, og det møder hård kritik fra to eksperter, som blandt andet kalder det for uværdig behandling af ældre

Ældre demente borgere blev i to tilfælde udsat for nedværdigende og kritisabel behandling på Else Mariehjemmet i Nordsjælland.

Den dårlige behandling af beboerne på plejehjemmet i Humlebæk blev, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, oplevet på nærmeste hold af en tidligere vikar på plejehjemmet, Sarah Hansen.

- Jeg har aldrig oplevet og set nogen gøre sådan ved et andet menneske før. Jeg kunne ikke forstå, at man kunne gøre sådan ved et andet menneske, siger Sarah Hansen.

Over for Ekstra Bladet har hun blandt andet beskrevet, hvordan en ældre dement borger blev revet ud under en brandvarm bruser mod sin vilje, mens en anden blev pacificeret og låst inde i sin bolig.

Alle episoderne involverede den samme sosu-assistent, og Sarah Hansen gjorde flere gange ledelsen opmærksom på den ansattes behandling af de ældre.

Ad to omgange kvitterede ledelsen skriftligt for hendes oplevelser i nattevagten, men indberetningerne er aldrig kommet længere end arkiveringshylden på ledelsens kontor, og det møder stærk kritik fra to eksperter, som Ekstra Bladet har talt med.

Sarah Hansen var ansat på Else Mariehjemmet i 2021 og tog kontakt til Ekstra Bladet efter flere episoder på nattevagterne på plejehjemmet. Foto: Emil Agerskov

Eksperter er chokerede

Gry Segoli, demens-underviser og adjunkt ved Københavns Professionshøjskole, mener, at ledelsen på Else Mariehjemmet har svigtet, når de ikke har viderebragt Sarah Hansens indberetninger for kommunen.

- Så snart lederen får vished om episoder som disse, har lederen en forpligtelse til at sætte en læringsproces i gang, så lignende tilfælde ikke sker i fremtiden. Det har ledelsen ikke gjort, og de har svigtet deres omsorgspligt, hvilket ikke er i tråd med vejledningen på området, siger hun til Ekstra Bladet.

Gry Segoli lægger særlig vægt på episoden, hvor en ældre dement borger bliver fundet nøgen i sin bolig, og plejepersonalets løsning er at låse beboeren inde i boligen.

- I princippet kan han låse døren op indefra, men er han i stand til det pga. sin demenssygdom? At de har valgt at låse døren, er nok en vurdering af, at han ikke vil være i stand til at komme ud, siger Gry Segoli.

- At låse døren er ikke noget man bare gør, og det skal indberettes som en ulovlig magtanvendelse.

Hos Ældre Sagen bliver episoden også set på med kritiske øjne.

- Hvis det her er rigtigt, er der noget ravruskende galt. Det er jo hjerteskærende. Det er brutalt og kaotisk og ulovligt. Og selvfølgelig skal det indberettes, og de pårørende skal have besked om det, og de har ret til at klage over forholdet, siger Susanne B. Holm, socialjurist ved Ældre Sagen.

Susanne B. Holm mener også, at episoden, hvor en borger bliver tvunget ud under bruseren, er en episode, der bør indberettes.

- Ud fra de tilgængelige oplysninger vil jeg sige, ja, det er en magtanvendelse og uværdig behandling af et ældre, skrøbeligt menneske.

Ønsker ikke at stille op

Fonden bag Else Mariehjemmet i Humlebæk har Malene Størup som direktør, men hun ønskede ikke at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Hun afviste derimod kritikken i en mail, hvor hun forklarer, at det ikke har været muligt at kaste yderligere lys over, hvad der præcis er sket under de episoder, som Sarah Hansen har indberettet.

Direktøren erkendte dog også, at den beskrevne opførsel ikke er forenelig med at være ansat på Mariehjemmene.

'Det er klart, at hvis en sådan adfærd som den beskrevne finder sted i Marie-hjemmene, er det uforeneligt med at være ansat hos os,' skriver hun.