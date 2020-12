Ekspert: Vaccine slår igennem efter sommer

Vi skal sandsynligvis over på den anden siden af sommeren, før corona-vaccinerne for alvor skaber en mere almindelig hverdag for danskerne, siger professor Søren Riis Paludan

Selvom de første danskere nu er vaccineret mod corona, så er der stadig lang vej til nogenlunde almindelig dagligdag.

Det påpeger professor fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan.

- Frem til foråret vil vi ikke kunne vaccinere os ud af problemerne. Der skal vi stadig bruge de gamle metoder med restriktioner og afstand og alt det, vi allerede kender, siger han.

- Forskellen er selvfølgelig, at der hen ad vejen vil komme en mindre belastning på sundhedsvæsnet, fordi nogle af de udsatte grupper gradvist bliver vaccineret, siger Søren Riis Paludan.

Søren Riis Paludan er professor i virus og immunologi ved Aarhus Universitet.

Flaskehalse

Han vurderer, at man skal over på den anden side af sommeren, før vaccinerne er nået så bredt ud, at man kan begynde at tale om flokimmunitet, hvor op mod 70 procent af befolkningen er vaccineret.

- Jeg vil tro, at vi vil nærme os flokimmunitet hen over sommeren. Det er her, vi vil mærke den helt store forskel, og hvor vi efter mit bedste bud vil kunne få en nogenlunde normal vinter 2021.

Danmark har - via fælles aftaler i EU-regi - lagt billet ind på flere millioner doser vacciner fra flere forskellige firmaer. Nok til at alle danskere på papiret vil kunne blive vaccineret gennem de i alt to doser, man skal have.

Men de fleste vacciner er endnu ikke endeligt godkendt. For nogles vedkommende har det endda lange udsigter.

Men antallet af doser, som Danmark har lagt billet ind på, er heller ikke det springende punkt lige nu, påpeger Søren Riis Paludan.

- Flaskehalsen er ikke indkøbene. Det er leverancerne af dem, der er afgørende. Altså hvornår man regner med at have doserne leveret i hånden. Og der har jeg i hvert fald ikke hørt præcise bud på, hvornår det sker i større skala.