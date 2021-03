Ekspert: - Vi bør forlænge AstraZeneca-pausen

Der kan være god grund til at forlænge AstraZeneca-pausen, mener professor

- Hvis der er en lille gruppe af folk, der ikke kan tåle vaccinen, så synes jeg, at man skal få udnyttet pausen til at få det undersøgt.

Sådan lyder det fra professor Jan Pravsgaard Christensen fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, efter Ekstra Bladet i lørdags kunne fortælle, at to medarbejdere fra Region Hovedstaden var blevet indlagt med alvorlige symptomer indenfor 14 dage efter vaccination med AstraZeneca-vaccinen mod covid-19.

Den ene er afgået ved døden, og den anden er en 30-årig kvinde, som blev indlagt med symptomer på en blodprop i hjernen.

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen giver det nemlig god mening at forlænge AstraZeneca-pausen i forhold til at beskytte en mulig gruppe, indtil man har fundet ud af, om vaccinen har en alvorlig bivirkning på nogle mennesker.

- For hvis man kan gå ud og sige, at der er en gruppe mennesker, der ikke kan tåle AstraZeneca, så skal de selvfølgelig have en anden vaccine.

AstraZeneca er foreløbigt på pause i Danmark efter mistanke om sjældne, alvorlige bivirkninger. Foto: Pool/Reuters

Afklar hvem bivirkningerne rammer

Men det kan godt tage tid at undersøge vaccinens mulige bivirkninger på en gruppe mennesker.

Jan Pravsgaard Christensen forestiller sig dog ikke nødvendigvis, at man skal stoppe med AstraZeneca-vaccinen i månedsvis, men at man heller ikke finder en mulig forklaring på kort tid.

- Man kunne få fat i nogle blodprøver fra andre mennesker, man mistænker ikke kan tåle vaccinen, og så se om man kan finde de samme fænomener i de her folk. Og hvis det skal analyseres i et laboratorium, så kan det jo ikke klare sig fra den ene dag til den anden.

Skabe tillid

En anden god grund til at forlænge AstraZeneca-pausen er ifølge Jan Pravsgaard Christensen, at befolkningen får tillid til vaccinen om, at blodpropperne ikke er noget tilfældigt, der rammer tilfældige folk.

- Af hensyn til at holde folks tillid, så synes jeg, det er vigtigt, at man får afklaret, om det er en gruppe, der ikke kan tåle den.

