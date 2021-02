Ekspert: - Vi er tættere på flere restriktioner end færre

Hvis du går og håber på en genåbning af Danmark, så er det kommende skriv skidt nyt.

DR Nyheder har talt med lektor i matematisk epidemilogi på Roskilde Universitet, der har analyseret de seneste tal og især tallene for den frygtede britiske mutation med navnet B117.

- De sidste tal, vi har fra uge fem, indikerer, at vi har en ret kraftig spredning af den britiske variation, så der er ikke rigtig basis for at lukke mere op.

- Vi står i den situation, hvor vi er tættere på flere restriktioner end på færre restriktioner. Med det nuværende kontakttal, så ser vi ind i en ganske stor epidemi i slutningen af marts, siger Viggo Andreasen til DR.

Det gav ellers håb, da SSI tirsdag kunne meddele, at kontakttallet for B117 var nede på 0,99, men ifølge Viggo Andreasen er der tale om falsk tryghed. Tallet bygger på data fra uge fem, og ifølge hans beregninger vil kontakttallet allerede stige omkring 1,2-1,3, når de nye tal kommer.

Og så har vi balladen med en epidemi i eksponentiel vækst i marts.

Hvordan kan B117 både stige og falde? Her er forklaringen

Op eller ned?

Ekstra Bladet beskrev onsdag, hvordan det gav mening, at sundhedsminister Magnus Heunicke kunne sige, at B117 var i vækst, mens SSI meldte ud, at kontakttallet var under 1.

Smitten styrtdykker i provinsen

Tyra Grove Krause, der er afdelingschef hos Statens Serum Institut, forklarede onsdag til 'P1 Morgen', at man skal passe på med at sammenligne de to tal 'lige over', fordi der bliver brugt forskellige beregningsmetoder, og at tallene desuden dækker over forskellige perioder.

- Men det, det tyder på, er, at kontakttallet for B117 begynder at smitte af på det samlede kontakttal, fordi B117 nu udgør en større andel af de positive prøver, og derfor stiger det samlede kontakttal også, lød det fra Tyra Grove Krause i 'P1 Morgen'.

Det fik også Viggo Andreasen til at kalde B117's fald for en enlig svale.

Kontakttallet henviser til et gennemsnit af det antal personer, som en smittet person estimeres at sende smitten videre til. Hvis kontakttallet er 1,0, betyder det, at ti smittede smitter ti andre.

