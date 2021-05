Ekspert vurderer: Vaccine bremses

Hvornår kan man få en vaccine? Det er et af de helt centrale spørgsmål for flere millioner danskere i øjeblikket.

Mandag er der indkaldt til vaccinemøde, hvor Folketingets partier skal drøfte vacciner med Sunhedsminister Magnus Heunicke (S), og med AstraZeneca-vaccinen fortsat på pause, er det store spørgsmål, om der kommer en udmelding om Johnson & Johnson-vaccinen, og hvad det eventuelt vil betyde for vaccinationskalenderen.

Vurderingen fra professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på KU Jan Pravsgaard Christensen er, at Johnson & Johnson vaccinen vil blive sat yderligere på pause med de samme argumenter, som man brugte i forhold til AstraZeneca vaccinen - at pandemien er under kontrol i Danmark, og at dem der stod til at modtage vaccinen ikke er i høj risiko for at dø af corona.

'Vil ikke betyde noget for dem over 50'

Efter torsdagens drøftelser med regeringen og Folketingets partier meldte Kristian Thulesen Dahl (DF) ud, at partilederne havde fået en gennemgang af, hvad det vil betyde for vaccinationskalenderen, hvis Johnson & Johnson ikke bliver taget i brug.

DF-formanden udtalte til TV2, at det ikke ville betyde det store for, hvornår dem over 50 år bliver vaccineret, og at det for resten af befolkningen maksimalt vil betyde udsættelse på et par uger.

Den udmelding er Jan Pravsgaard Christensen ikke helt overbevist om.

Kan betyde en forlængelse på mere end tre uger

Der har tidligere været meldt ud fra Sundhedsstyrrelsen, at det i et worst case-scenarie vil udskyde vaccinationskalenderen tre uger, hvis Johnson & Johnson-vaccinen ikke tages i brug, men det er Jan Pravsgaard Christensen uforstående overfor.

- Det har jeg svært ved at forstå. Alene af den grund, at Johnson & Johnson udgør en tredjedel af alle de vaccinedoser, som vi har købt hjem. Hvis man kigger på den oprindelige plan for leverancer, ser det for mig ud, som om at der kommer til at gå flere måneder, før vi har fået alle de doser, vi skal bruge.

Men det afhænger ifølge professoren også af, hvor mange vacciner man kan skaffe fra andre producenter.

- Hvis der kommer to millioner Pfizer-doser her den næste måned, så går det jo stærkt, men hvis de kommer over de næste fire måneder, går det ikke så stærkt, siger han.

Ud fra den offentligt tilgængelige viden vurderer Jan Pravsgaard Christensen, at de tre ugers forsinkelse er i underkanten.

- Det er, hvad jeg regner mig frem til. At det kommer til at tage mere end tre ugers forlængelse.

Jan Pravsgaard Christensen understreger dog, at det er med et forbehold for, at der kan være skubbet vaccineleverancer frem, sådan at Danmark modtager flere vacciner, end man tidligere har regnet med fra andre producenter.