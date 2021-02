Ekspertens bud: Der kan vi rejse igen

Til sommer bør det være muligt at komme ud at rejse, vurderer ekspert, men mutationer kan betyde, at lande vil forblive 'røde'

Onsdag forlængede Udenrigsministeriet rejserestriktionerne frem til 5. april.

Men betyder det, at danskerne igen kan komme ud og rejse efter påske?

Det er langt fra sikkert, lyder vurderingen fra en ekspert, som Ekstra Bladet har talt med.

Rejserestriktionerne forlænget frem til efter påske

Det er ikke ulovligt for danskere at rejse ud, men Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle rejser. Nogle har alligevel bevæget sig uden for landets grænser - her er vi i Dubai i slutningen af januar.

Til sommer

Ifølge Sundhedsstyrelsen er alle danskere, der vil have en vaccine, vaccineret senest 27. juni.

Virolog ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen mener, at vi minimum skal forbi den skæringsdato, før der igen er muligt komme på ferie til udlandet.

- Som en overordnet regel vil jeg jo sige, at når folk er vaccineret, kan de godt rejse. Men jeg forventer, at der kan være rejserestriktioner også på den anden side af udrulningen, siger han og fortsætter:

- Det, jeg specifikt tænker på, er lande med meget højt smittetryk, fordi der jo er en risiko for, at man kan blive smittet, selvom man er vaccineret. Så er der selvfølgelig også områder, hvor man kan møde de her varianter af corona, som vaccinerne ikke rigtigt kan bekæmpe.

Det betyder, at man ikke skal forvente, at hele Europa bliver åbnet for rejser, vurderer virologen.

- Det kan udgøre et problem, at man bliver smittet og tager den variant med hjem. Jeg kan forestille mig, at man vil sige, at der ikke kan rejses dertil, eller at der skal tages en antigentest, når man kommer til Danmark for at øge sikkerheden.

Frygter skræktal: Her skal vi kunne rejse igen

Vaccinepas på vej

EU afholdt torsdag topmøde om coronapandemien. Her blev der givet håndslag mellem medlemslandene på udrulningen af et vaccinepas.

Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet, ser det som en genvej til at åbne for rejser til europæiske destinationer.

- Med et vaccinepas i hånden tror jeg, at vi kan sætte os ind i en flyver sydpå til sommer, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge den tyske forbundskansler, Angela Merkel, vil et vaccinepas være klar senest til sommer.

Merkel: Enighed om vaccinepas

Snydetrick har sikret tusindvis af irere en charterrejse til Kanarieøerne