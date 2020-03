Eksperter advarer danskerne mod coronafup

Der er flere, der prøver at udnytte, at coronavirussen lige nu er i landet

Forbrugerrådet Tænk har mandag sendt en ny advarsel ud til danskerne på appen 'Mit digitale selvforsvar'.

Den går på, at mange lige nu oplever falske mails og sms'er i deres indbakke, hvor svindlerne prøver at udnytte folks frygt for coronavirussen COVID-19.

Forbrugerrådet opfordrer folk til at tænke sig ekstra godt om i disse tider - også med den information, der bliver spredt på de sociale medier.

'Du skal være særlig kritisk, inden du klikker på links i meddelelser, der omhandler virussen. Undgå også at dele løse rygter og misinformation til dit netværk på sociale medier. Følg myndighedernes råd og brug din sunde fornuft, inden du deler', skriver de.

Meddelelser som disse er det rene fup. Foto: Mit digitale selvforsvar

Tidligere har Forbrugerrådet skrevet ud, fordi flere danskere modtog mails om, at deres streamingtjenester lukkede op til weekenden, og de derfor skulle ind og ordne betalingen på deres abonnement.

'Det er vigtigt, at du forholder dig kritisk overfor alle henvendelser, der uopfordret beder om dine personlige oplysninger, bankinformationer eller NemID', skriver de også.

Opfordringen er derfor klar: Hvis der kommer en mail om corona, der ikke er fra myndighederne eller et link på sociale medier, skal du IKKE trykke.

På Forbrugerrådets Tænks hjemmeside og app, kan du læse meget mere om dit digitale selvforsvar.