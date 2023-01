Eksperter advarer mod afdragsfrihed på boliglån

Flere eksperter advarer nu mod at optage et realkreditlån med afdragsfrihed på den yderste del

27,9 procent i rente efter ti år eller 67 procent i rente efter fem år.

Det er så dyrt, det kan blive for en boligejer, der har afdragsfrihed på den yderste del af sit realkreditlån på fem millioner kroner.

Det viser nye beregninger, som prisportalen Mybanker har lavet til mediet Finans.

- Konklusionen er, at afdragsfrihed for fastforrentede lån mellem 60 og 80 procent belåning er så dyr, at det skal undgås for enhver pris, siger Mikael Mogensen, cheføkonom i Mybanker, til Finans.

Ville være forbudt

Mikael Mogensen fortæller yderligere, at prisen for afdragsfrihed er så høj, at det ville være forbudt at reklamere for lånet, hvis det var et banklån.

Cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen kalder ligeledes lånet for 'meget dyrt' og peger ydermere på, at de generelt er bekymret for udbredelsen af afdragsfriheden.

Hos Mybanker opfordrer de udelukkende folk til at vælge afdragsfrihed på realkreditlån, hvor afdragsfriheden kun er på den del af lånet, der udgør mellem 0 og 60 procent af boligens værdi.

Bidragssatsen stiger

De høje priser på afdragsfrihed skyldes, at realkreditinstitutterne hæver bidragssatserne, alt efter hvor stor gælden er i forhold til boligens værdi.

Det vil sige, at afdragsfrihed på den del af lånet, der er mellem 60 og 80 procent af boligens værdi, gør, at Totalkredit tager 0,8 procent ekstra, og Jyske Realkredit tager hele 1 procent ekstra.

Efter fem år ville man ifølge Mybanker have lånt omkring 66.000 kroner ekstra og betalt omkring 61.000 kroner for det - svarende til en rente på 67 procent.

