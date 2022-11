Eksperter advarer mod aktieekstase

Både danske og udenlandske eksperter er nu ude at advare mod for tidlig begejstring over sidste uges aktieboom

Der advares fra højre og venstre mod at blive en anelse for ekstatisk over sidste uges stigninger på aktiemarkedet.

Det amerikanske aktieindeks Nasdaq eksploderede torsdag aften og steg med hele 7,4 procent, efter at inflationen i USA viste sig ikke at være nær så slem, som man havde antaget. Ligeledes steg det danske C25-indeks med 3,8 procent.

Men hvis man tror, at stigningerne bare vil fortsætte fra nu af, så skal man ikke glæde sig for tidligt.

'Vi vurderer, at det er for tidligt. Vi har før set en kortvarig optur efter et lavere end ventet inflationstal,' skriver Frank Øland, der er chefstrateg hos Danske Bank, i en kommentar.

Kort levetid

Frank Øland står dog ikke alene med den overbevisning.

Til Finans siger aktiechef for Sampension Philip Jagd, at det nuværende 'aktierally' ikke kommer til at fortsætte på grund af den høje inflation, som stadigvæk er meget høj.

Han forklarer ydermere, at den amerikanske centralbank bliver nødt til at 'sætte foden ned' over for de nuværende kursstigninger, da inflationen ikke af sig selv kommer ned mod de tre procent, som centralbanken har som målsætning.

Wakeupcall

Det er dog ikke kun i Danmark, at aktieeksperterne maner til besindighed. Også i USA - hvor sidste uges boom var voldsommest - lyder beskeden, at det ikke fortsætter.

Chefstrateg hos Morgan Stanley Mike Wilson fortæller til MarketWatch, at S&P500-selskaberne samlet set i 2023 vil ende i samme kurs, som de ligger i nu. Vejen derhen bliver dog en anelse bumlet.

Ifølge ham er investeringsbankerne i USA nemlig alt for optimistiske i deres antagelse af næste års aktiegevinster.

Hvis du gerne vil i gang med at investere i aktier, har Ekstra Bladet her samlet en guide til, hvordan du kommer i gang.