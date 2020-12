Eksperter advarer mod Jesper Buch-firma

I det populære TV-program 'Løvens Hule' er han stor i slaget.

Især iværksættere, der har for høje tanker om deres produkter, får høvl af Just Eat-millionæren Jesper Buch.

Men nu er han selv blevet ansigtet udadtil i en forgældet og yderst optimistisk forretning ved navn Ooono, som sælger trafikalarmer.

Lige for øjeblikket forsøger Ooono at tiltrække private investorer via hjemmesiden Crowdcube, og her er der ingen grænser for Jesper Buchs optimisme på selskabets vegne.

- Jeg føler og tror på, at den her enhed sidder i de fleste biler i Europa inden for de næste tre år, lyder hans glade budskab i en video, der skal få potentielle investorer til at slikke sig om munden.

Indtil videre er missionen lykkes. Næsten 1,5 millioner euro eller godt 11 millioner kroner har Ooono skrabet i kasse i ugerne op til jul.

- Fuldstændig urealistisk

Jesper Buchs investeringsselskab Guerilla Capital har siden september 2020 ejet 10 procent af aktierne i Ooono, som sælger et produkt, der kan advare bilister om fartfælder, trafikuheld og vejarbejde.

I forbindelse med forsøget på at tiltrække investeringer via Crowdcube påstår Ooono at have en værdi på 33 millioner euro (250 millioner kroner).

Men der er ikke noget i Ooonos hidtidige regnskaber, som på nogen måde kan retfærdiggøre den værdisætning, mener flere eksperter. Det seneste årsregnskab viser således et underskud på 5,8 millioner kroner og en kortfristet gæld på næsten 13 millioner kroner.

Samtidig udtrykker flere eksperter meget stor skepsis overfor Ooonos ambitioner om, at selskabets produkt indenfor tre år 'skal sidde i de fleste biler i Europa'.

- Det lyder fuldstændig urealistisk. Der er intet, som fortæller mig, at selskabet har et færdigt produkt, som alle i Europa vil købe lige om lidt. Jeg må sige, at jeg bliver skeptisk, når jeg hører alle de her svulstige målsætninger, siger Per Hansen, som er investeringsøkonom hos Nordnet.

- Ville du selv investere i Ooono?

- Nej, det ville jeg ikke. Og potentielle investorer bør kigge sig godt for her, siger Per Hansen.

Jesper Buch har i fem sæsoner vendt tommelfingeren op eller ned i Løvernes Hule på DR. I sjette sæson er på trapperne. Foto: Per Arnesen

Optimistiske budgetter

Professor Frank Thinggaard Hansen fra Aarhus Universitet har læst Ooonos regnskaber igennem, og han forholder sig også skeptisk:

- Det er ikke usædvanligt, at selskaber de første år har underskud og brug for finansiering. Der skal sås, før der kan høstes. Men i lyset af, at selskabet ikke har vist noget endnu, vil jeg vil nu alligevel sige, at der må være lagt nogle ret optimistiske budgetter for at nå frem til en værdi på 33 mio. euros.

I videoen med Jesper Buch oplyser Ooonos direktør, Christian Walther, at han har solgt 150.000 trafikalarmer i Tyskland. 350.000 stk. er solgt i alt i skrivende stund, oplyser Jesper Buch.

Ooono kan købes fra 200 kroner på nettet og i butikker. Der skal med lidt simpel hovedregning sælges over 12 millioner trafikalarmer, hvis selskabet skal bare omsætte for en kvart milliard kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Konkurrent: Betal ved kasse ét

DriveOne er konkurrent til Ooono og har stævnet firmaet for 1,9 millioner for ubetalt gæld.

Adm. direktør i selskabet bag DriveOne, Geo24 Aps, Peter Vikkelsø Skou går direkte i flæsket på tv-kendissen.

- Han sidder jo i Løvens Hule og fortæller, hvordan andre skal gøre det ene og det andet.

- Det er stærkt provokerende, at han ikke betaler ved kasse et. Men det kan jo være, de ikke kan, siger Peter Vikkelsø Skou.

Ooono har de senest otte måneder afdraget 400.000 kr. på gælden i otte rater á 50.000 kr.

Men nu hvor Ooono er kommet til penge med Jesper Buch og Guerilla Capitals indtræden i ejerkredsen, så mener sagsøger med baggrund i en bestemmelse i gældspapiret, at Ooono straks skal hoste op.

Påstanden bestrides af Ooono, som mener, at tilbagebetalingen forløber som aftalt.

- Burde du ikke slå koldt vand i blodet. Du vidste jo godt Ooono havde en gæld til jer, da du overtog TrafikAlarm (DriveOne har tidligere i år overtaget TrafikAlarm fra JyskFynske Medier og dermed Ooonos gældsforpligtigelse, red.)?

- Vi har ikke købt TrafikAlarm for at bruge den gæld imod Ooono. Med de store armbevægelser Jesper Buch har med Ooono, så burde det ikke være noget problem at stikke os de 1,9 millioner kroner, siger han.

Peter Vikkelsø Skou er tidligere forretningspartner med Christian Walther, der er direktør i Ooono.

Jesper Buch taler med deres udsendte ved hans Frederiksberg-villa. I forgrunden den fine italienske sportsvogn, Lamborghini, som i 2017 var årsagen til Ekstra Bladets besøg. Foto: Kenneth Meyer

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FDM smed dimsen ud

Duer ikke, væk.

Bilisternes interesseorganisation, FDM, sogte i en kort periode Ooono til sine medlemmer. Men det holdt de hurtigt op med, fordi Ooono ikke levede op til FDM's krav til en trafikalarm.

- Ooono er primært til at advare mod fartkontrol. Deres kommunikation handler meget om at undgå fartbøder. Det synes vi ikke harmonerer med vores holdninger. Derfor sælger vi den ikke, siger Dennis Lange, chefkonsulent.

- Det er et for snævert produkt med et forkert fokus.

FDM sælger i stedet trafikalarm Saphe, som ifølge organisationen er bedre til at advare mod trafikuheld og kø.

- Hvis det var mig ville jeg gå efter et kendt produkt, som er afprøvet. Som har en stor brugerbase, siger Dennis Lange.

Trafikalarmer fungerer ved, at trafikanter advarer hinanden. Derfor er det en fordel at have en alarm med flest mulige andre brugere.

- Ooono har det forkerte fokus, som dem ville jeg personligt ikke vælge, men hvor stor deres brugerbase er, det har jeg helt ærligt ikke nogen idé om, konstaterre Dennis Lange.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Buch: Et simpelt game

Jesper Buch har valgt at besvare Ekstra Bladet via mail.

- Kreditor finder det ’provokerende’, at Ooono og dig ikke bare betaler gælder?

”Fordi der er en kendt erhvervsmand fra TV, der træder ind i Ooono, betyder det ikke, at en konkurrent, der larmer i medierne med tvivlsomme udsagn og trash-talking, og deres kommende produkts lyksaligheder, kan forvente at få deres penge et øjeblik hurtigere end aftalt”.

- Hvorfor forsøger du at bilde investorerne ind, at Ooone vil sidde i de fleste europæiske biler om tre år?

'På kort tid er det lykkedes Ooono at blive markedsleder og nr. 1 i vores kategori på Amazon i Tyskland, hvilket betyder, at omsætningen er vokset 200% fra 2019 til 2020. Netop denne massive vækst på 200% gør, at vi i Guerilla Capital synes, at projektet er super spændende.

Jeg lokker ikke nogen investorer til noget – overhovedet. Tværtimod bruger jeg min viden om tech- og vækstmuligheder til at engagere mig i en forretning, som vi tror på bliver en dundrende succes. Hvis andre tror det samme, skal de investere. Tror de, at vi tager fejl, skal de ikke investere. Så simpelt er det game, som jeg har været en aktiv del af i 10 år'.

- Er du vitterligt god for 160 mio kroner, som der har stået i pressen?

'Hvis jeg vågnede op en morgen og kun var kr. 160 mio. værd, ville jeg skynde mig tilbage i sengen igen'.

Direktøren i Ooono hedder Christian Walther. Han lover, at de fundaisede millioner ikke går til gæld.

Han forsvarer ligeledes Ooonos selvvurdrede værdi på en kvart milliard.

'Værdiansættelsen af Ooono er baseret 1,2 gange omsætning og 8,5 gange EBIDTA (resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger, red.) ud fra budgettet i 2021 og efterfølgende godkendt af Crowdcube, som tilmed bemærker, at udregningen af værdiansættelsen af Ooono hører til blandt de lavere sammenlignet med andre selskaber på deres platform.'