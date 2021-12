Eksperter anbefaler forsamlingsloft for at dæmpe Omikron-smitte

Det vil være fornuftigt at indføre et forsamlingsloft for at dæmpe den store stigning i smitte med coronavarianten Omikron.

Det mener en række professorer, skriver Politiken.

Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Københavns Universitet (KU) og overlæge på Rigshospitalet, siger, at meningen ikke er at stoppe udbruddet.

Men vækstraten kan reduceres.

- Det er en meget smitsom virus, og vi har set mange supersprederbegivenheder allerede med den som konsekvens af det. Det er grunden til, at det er gået så hurtigt.

- Så hvis du reducerer antallet af personer, der mødes, så vil risikoen for, at det spreder sig, reduceres, siger han til Ritzau.

WHO advarer mod at tage let på omikron

10.000 om dagen

Der har i slutningen af november og starten af december været flere begivenheder, som efterfølgende har affødt smitte med Omikron.

Det gælder blandt andet en koncert med DJ Martin Jensen i Aalborg samt en fredagsbar på Panum Instituttet i København og en stor julefrokost i Viborg.

I en ny risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI) lyder det, at Omikron ventes at blive den dominerende variant i denne uge. Desuden ventes antallet af Omikron-smittede at stige til over 10.000 om dagen.

Tirsdag steg antallet med 1078 til i alt 4525 Omikron-tilfælde. Mandag var der registreret 3447, hvilket var 966 flere end søndag.

Hvad er strategien?

Jens Lundgren efterlyser en overordnet strategi for håndtering af Omikron-smitten.

- Ser man på hele kommunikationsbilledet fra myndighederne, så har den eneste reaktion været at accelerere det tredje stik. En beslutning, som jeg er meget enig i, men er det den eneste strategi, vi har? Eller skal vi prøve at tage luften ud af stigningstakten?

- At der ikke bliver gjort noget, er også en beslutning, og det betyder, at man lader den udvikle sig. Det kan medføre et øget træk på indlæggelserne, siger han.

Thomas Benfield, professor ved KU og overlæge på Hvidovre Hospital, mener også, at forsamlingsloftet er 'et oplagt sted at sætte ind'.

- Vi ved, at det er meget effektivt at holde folk adskilt, selv om ingen har lyst til at høre om det, tale om det eller blive udsat for det, siger han til Politiken.

Allan Randrup Thomsen, virolog og professor i eksperimentel virologi ved KU, 'hælder til', at det vil være fornuftigt med et indendørs forsamlingsloft på 50 mennesker.

Også Viggo Andreasen, lektor ved Roskilde Universitet med speciale i matematisk epidemiologi, foreslår at lukke for eksempelvis teaterforestillinger, biografer og koncerter. Det kan være enten helt eller med et forsamlingsloft.

Med nye restriktioner fra sidste uge må der højest være 50 stående tilskuere ved indendørs koncerter og lignende.