Eksperter: Corona-smitte kan toppe i slutningen af april

To af landets førende eksperter i smitsomme sygdomme mener, at corona-smitten kan toppe i slutningen af april

De kommende seks uger vil antallet af corona-danskere vokse voldsomt, siger to eksperter i smitsomme sygdomme til DR.

De vurderer lige nu, at epidemien vil toppe i slutningen af april.

Til den tid kan op mod 300.000 mennesker have haft sygdommen.

- I midten eller slutningen af april vil den maksimale smitteudbredning ske, kan vi regne os frem til. Det er der, hvor flest vil blive smittet på samme tidspunkt, og flest vil have behov for hospitalsindlæggelse, siger Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet.

Else Smith, der er speciallæge i samfundsmedicin og tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, regner også med, at antallet af smittede vil begynde at falde igen omkring 1. maj.

- Vi er et par uger inde i epidemiforløbet, og om seks uger eller noget i den stil vil det toppe. Hvis det er en nogenlunde ensartet kurve, kan man forestille sig, at 200.000 til 300.000 mennesker vil have haft coronavirus til den tid. Men langt de fleste vil slet ikke have haft brug for lægehjælp, siger hun til DR.