Eksperter: Danmarks teststrategi giver bagslag i udlandet

Flere eksperter mener, at Danmark af andre lande bliver straffet for at være god til at opdage den nye variant af coronavirus, omikron.

Det skriver Berlingske.

Via en særlig gensekventering tester Danmark nemlig samtlige positive coronaprøver for at slå fast, om det er omikron eller ej.

På den måde finder Danmark også flere omikrontilfælde end andre lande.

- Som udgangspunkt fanger vi relativt flere positive omikrontilfælde end resten af Europa.

- Det er svært at forestille sig andet, end at der er et betydeligt mørketal i de fleste europæiske lande, simpelthen fordi testningsniveauet ikke er lige så højt og bredt dækkende, som i Danmark, siger Flemming Konradsen til Berlingske.

Flemming Konradsen er professor ved afdelingen for global folkesundhed på Københavns Universitet.

Han bliver bakket op af Mads Albertsen, der er professor ved kemi- og biovidenskab på Aalborg Universitet.

Han mener, at Danmark burde få et klap på skulderen for at være gode til at teste.

Straffen for de danske testresultater er begyndt at dukke op flere steder i verden.

Tyskland har udpeget Danmark som et højrisikoland. Det betyder blandt andet, at fra søndag skal uvaccinerede i karantæne i ti dage ved indrejse.

USA fraråder amerikanere at rejse til Danmark. Og israelere må ikke tage til Danmark, med mindre det er strengt nødvendigt.

Straffene giver ifølge Mads Albertsen ingen mening. Han påpeger, at der i de fleste lande allerede er samfundssmitte, og det ikke nytter at lukke grænserne for udvalgte lande.

Eksperterne fremhæver også, at Danmark blev ramt af omikronvarianten før de fleste andre lande i Europa.

Det vil sige, at vi ikke er så meget et 'worse case scenario', som et billede på hvad der nærmest uundgåeligt vil ramme andre lande.