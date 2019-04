Eksperter: Danske Bank mangler 50 milliarder

Landets største bank skal have en økonomisk indsprøjtning på 50 milliarder kroner, hvis dens ejere vil være ansvarlige.

Det er i hvert fald konklusionen i en rapport fra to af landets førende bankeksperter Johannes Raaballe og Anders Grosen fra Aarhus Universitet.

Det skriver Berlingske.

- Danske Banks soliditetsproblem risikerer som i 2008 at blive et problem for det danske samfund. Omhu kræver således, at aktionærer snarest skyder 50 mia. kroner ind i Danske Bank, siger Johannes Raaballe, lektor i økonomi ved Aarhus Universitet, til avisen.

Se også: Medie: Myndighed vil lukke Danske Bank-filial

Siden 2016 har banken forkælet aktionærerne med 58,2 milliarder kroner.

Samtidig har den såkaldte hvidvasksag været bekostelig for banken, som ifølge de to eksperter betyder, at banken i dag ikke er bedre rustet, end den var op til finanskrisen i 2008.

Vil give aktionærerne flere penge

Dengang blev staten nødt til at træde til og tilføre banken 26 milliarder kroner som et særligt statslån.

Beholder 'danske' efter brud på danske værdier

- Selv med hvidvasksagen i nakken, en halveret aktiekurs og stor usikkerhed om banken planlægger Danske Bank i foråret 2019 at udlodde 7,6 mia. kroner til aktionærerne i stedet for at polstre sig. Det er svært for mig at indse, at det er i overensstemmelse med A.P. Møller Holdings (storaktionær i Danske Bank, red.) udmeldinger om ordentlighed og danske værdier. Mands minde er stadig kort i Danske Bank, siger Johannes Raaballe.

Danske Bank afviser imidlertid opgørelsen fra eksperterne:

- Vi er velkapitaliseret og har en solvens, der kan modstå betydelige makroøkonomiske udsving. Det er også bekræftet af EBAs seneste stresstest-analyse for de europæiske banker. Vi følger de retningslinjer, der er udstukket af Basel-komiteen, når vi opgør vores solvens – og som er anerkendt internationalt og af tilsynsmyndighederne, siger Christian Baltzer, økonomidirektør, Danske Bank.

Undersøgelsen fra de to eksperter bliver bragt i tidsskriftet Finans/Invest torsdag.

Se også: Kan Danske Bank beholde danske?