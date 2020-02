Eksperter: Derfor kunne 33-årig læge dø af coronavirus

Fredag morgen kinesisk tid kom det frem, at den kinesiske læge Li Wenliang er død.

Den 33-årige Li Wenliang var blandt de første, der alarmerede de kinesiske myndigheder om udbruddet af coronavirus i Wuhan.

Ifølge The Guardian døde han af coronavirus.

Læge advarede om coronavirus: Hospital erklærer ham død

Det er ellers gentagne gange blevet nævnt, at coronavirus især er dødelig, hvis den rammer ældre eller personer, der i forvejen er svækkede - præcis som det er tilfældet med influenza.

Det forklarer Tyra Grove Krause, der er overlæge og afdelingschef på Statens Serum Institut, over for Ekstra Bladet.

- Den nye coronavirus kan formentligt smitte alle, men det ser ud til, at de, der har været indlagt, har været lidt ældre - i gennemsnit 59 år, og halvdelen af dem har haft kroniske sygdomme. Vi har også fået at vide fra WHO, at størstedelen af dem, der er døde, har været ældre eller har haft andre sygdomme, siger hun.

Men som altid er der ingen regel uden undtagelser.

- Vi ved ikke, om lægen har haft andre sygdomme, og det er selvfølgeligt dybt ulykkeligt, men ikke helt uventet, at man kan dø af sygdommen selvom man er ung og rask, men det ser indtil videre ud til at ske meget sjældent, slår hun fast.

Ekstrem situation

Samme melding kommer fra professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen fra Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

- Sagen viser med al tydelighed, at man ikke kan udtale sig kategorisk om den type emner, forklarer han til Ekstra Bladet.

Han tilføjer, at man ikke ved med sikkerhed, hvad der gør en person modtagelig over for infektionssygdomme. Dertil kommer, at lægen kan have været presset.

- Vi ved ikke, om han har været under særlig stress, lyder det.

Læger på arbejde på Zhongnan hospitalet på Wuhan Universitet. Foto: Ritzau Scanpix

Endelig mener Allan Randrup Thomsen, at mængden at smitte også kan have haft en betydning.

- Erfaringen viser, at man er mere disponeret, hvis man bliver udsat for meget smitte, og han har efter alt at dømme været i en ekstrem situation, afslutter han.

Blev anklaget for at sprede rygter

Li Wenliang advarede sine kolleger om den på daværende tidspunkt ukendte virus i slutningen af december.

3. januar blev han tilbageholdt af politiet i Wuhan for at 'sprede falske rygter', skriver The Guardian.

Han blev tvunget til at skrive under på, at han havde brudt loven og forstyrret den offentlige ro og orden.

Efter hans død har Verdensundhedsorganisationen, WHO, hyldet Li Wenliang på Twitter.

- Vi er dybt bedrøvet af doktor Li Wenliangs død. Vi bør alle hylde hans arbejde, hvad angår udbruddet af coronavirussen, citerede WHO sin direktør, Mike Ryan, for at udtale.

