Eksperter: Det betyder Putins gas-melding

Her til aften har Rusland meddelt, at gasledningen Nord Stream 1 er lukket på ubestemt tid.

Meldingen kommer efter, at gasledningen har været lukket i flere dage på grund af vedligeholdelse. Den skulle være åbnet igen lørdag, men det kommer ikke til at ske.

Ifølge Brian Vad Mathiesen, som er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, vil det få priserne til at stige, men det er ikke katastrofalt nyt.

- Det er klart, at det vil have den effekt at priserne vil stige, men de energibesparende tiltag, der er blevet vedtaget i EU har haft en god effekt.

Tidligere på ugen kom det frem, at EU's gaslagre er blevet fyldt hurtigere op, end man havde forventet, og det har blandt andet fået prisen på gas til at falde i den seneste uge.

Det daglige nyhedsoverblik over krigen i Ukraine i lyd og billeder Det daglige nyhedsoverblik over krigen i Ukraine i lyd og billeder.

Annonce:

Mistænkeligt

Ifølge det statsejede Gazprom skyldes gaslukningen en olielækage på Portovaya-kompressorstationen, der sender gassen fra Rusland til Europa.

Den forklaring giver Kristian Poulsen, der er prisanalytiker med speciale i energipriser ved Green Power Denmark. ikke meget for. Han er heller ikke overrasket over dagens melding.

- Det er ikke den store overraskelse. Det har været et gentagende mønster, at der har været påfaldende mange problemer med Nord Stream 1 det sidste års tid, siger Kristian Poulsen.

Heller ikke Brian Vad køber Gazproms forklaring.

- Med den perlerække af problemer, der har været det sidste halve år med Nord Stream 1, både kontraktmæssigt og teknisk, så er det helt usandsynligt, at alle de hændelser er reelle opståede problemer, siger Brian Vad Mathiesen.

Rusland og Putin har flere gange brugt gasleveringerne og mangel på samme som et instrument mod Vesten, siden krigen i Ukraine brød ud. Foto: Ritzau Scanpix

At gasledningen har været ustabil, har man også opdaget på de europæiske energimarkeder.

Annonce:

- Jeg tror ikke, at markedet har forventet, at Nord Stream 1 ville åbne i morgen, som det ellers var planen. Så prisen vil gå op, men jeg tror ikke, at den kommer til eksplodere, siger Kristian Poulsen.

Skylder EU en tak

At vi i Danmark og det meste af Europa er energisikret henover vinteren skyldes de to eksperter EU's energisikringsplaner.

- Vi skylder EU en tak, siger Brian Vad Mathiesen, der peger på en fælles EU-plan for energibesparelse som en effektivt middel til at sænke de aktuelt høje energipriser.

- Man har sikret sig fra EU's side, så vi kan klare os igennem vinteren. Men hvis det bliver en kold vinter, hvor man bruger det meste fra lagrene, og ledningen stadig ikke er åben, har man et stort problem, siger Kristian Poulsen.